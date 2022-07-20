Erdoğan, Putin ve Reisi ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da bugün yapılan Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından üç lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Reisi, zirvede Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını ifade ederek "Bu doğrultuda Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir ve kesinlikle bu bölgeyi terk etmeleri gerekiyor. Suriye'nin topraklarının her noktası Suriye'nin meşru hükümetinin denetimine ve kontrolü altına girmesi gerekiyor. Biz özellikle terörizmle mücadeleye, bütün ülkelerin terörizmle mücadele işbirliğinin önemine vurgu yaptık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel