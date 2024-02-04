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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgelerindeki yaraları sarma sözlerini yerine getirdiklerini belirtti. Ayrıca, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, hastanenin bölgeye önemli hizmetler sunacağını ve Gaziantep'in büyümesini desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapı ve üstyapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katılmak için kente geldi. Şehir Hastanesi'nde yapılan törende konuşan Erdoğan, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece saatlerinde Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasına değinerek, "Dün gece Nurdağı ilçemizden hepimizi üzüntüye boğan acı bir haber aldık. Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken, teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rağmen, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi şu an hastanemizde devam ediyor. Rabbim askeri, polis, jandarma ve korucusu ile tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve saldırıdan muhafaza eylesin" dedi.

'SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ'

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bölgeye önemli hizmetler sunacağını kaydeden Erdoğan, "Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemiz ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele, yok. Gaziantep'e böyle eserler yakışır. Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi ve 64 ameliyathanesi, 4500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada, hastaneye güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz. Burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastaneler ile bölgede inşallah sıkıntı yaşayamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz ile ileri tıp ve gelişmiş imkanların olduğu hastanemizde bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Açılış ile beraber personel, randevu ve hizmet konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede bu meseleyi çözeceğine inanıyorum" dedi.

'YARALARI SARMA SÖZÜMÜZÜ HIZLA YERİNE GETİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta boyunca deprem bölgesindeki kentlerde hak sahiplerine konutlarını teslim edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün İslahiye'ye gidecektik. Fakat aşırı bir sis var. Bakan arkadaşlarımız orada. Merkezden oraya bağlanarak açılışlarımızı yapacağız. İslahiye'de inşası tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. Bugün 53 binin üzerindeki vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapı ve üstyapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve kazadan muhafaza eylesin. Ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret ve tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Tüm kadrolar durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur ittifakı olarak inşallah Gaziantep'te el ele vererek, dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Hem hükümet hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep sanayisi ve ticareti ile ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi. Bu vesile ile buradan bakıyorum Allah'ıma hamdolsun ki Gaziantep'e böyle bir eseri kazandırmanın onuru içerisindeyiz."

Gaziantep Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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