Erdoğan'dan Cemal Öztürk için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden 26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.