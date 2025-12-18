Erciyes Üniversitesi ile Çelebi Hava Servisi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Çelebi Hava Servisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile Çelebi Hava Servisi Güney Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Kulaksızoğlu katıldı.

İmzalanan protokolle, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek düzeyde teorik ve uygulama bilgisine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi, öğrencilerin Çelebi Hava Servisi bünyesinde sertifikalı eğitim alması ve istihdam programları dahilinde işe alımlarda öncelikli olmaları sağlanacak.