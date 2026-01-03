Haberler

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Kayak merkezindeki pistler ve aktiviteler büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı çok sayıda turistin akınına uğradı.

Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. "Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Muhteşem bir hava var. Pırıl pırıl bir Erciyes. Son yağan karlardan sonra pistlerimizin tamamı açık. Birbiriyle bağlantılı olan Develi, Hisarcık, Tekir ve Hacılar kapı olmak üzere 4 kapıda birbirinden farklı aktiviteler sunduğumuz Erciyes'teyiz. Yılbaşının hemen öncesinde aslında 18 Aralık'ta zaten sezonumuzu açmıştık ama hemen öncesinde yağan karla birlikte insanların aklına biraz daha kayak düşmüş oldu. Dolayısıyla otellerimiz yüzde 100 dolulukla çalıştılar. Şu an da yine ona yakın bir oranda devam ediyor. Çünkü yılbaşının arkasından tatil de devam ediyor. Pistler harika. Dolayısıyla kayakseverler, şu anda Erciyes'e akın ediyorlar" dedi.

