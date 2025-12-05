Erciyes Kayak Merkezi'nde itfaiye ekipleri 7/24 görevde

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde itfaiye ekipleri, olası yangınlara karşı 7/24 esasıyla görev yapıyor. Kayak sezonunun başlamasına sayılı günler kala 17 otelin bulunduğu 'Güvenli Kayak Merkezi' sertifikalı Erciyes Kayak Merkezi'nde ekipler, olaylara yaklaşık 1 dakikada müdahale edebilecek şekilde hazır halde bekliyor. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Yağacak karlarla ve devamında bizim üreteceğimiz suni karlarla birlikte en kısa sürede sezonu açıp en kısa sürede kayak severleri Erciyes'e davet edeceğiz. Pist güvenlik ekipleri, jandarmamız, belediyemizin itfaiyesi hemen yanı başımızda" dedi.

Kayseri'de bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. 3 bin yatak kapasiteli 17 otelin yer aldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde 7/24 esasına göre hizmet veren itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yerleşik merkezi bulunuyor. Olası yangınlara karşı ekipler, olaylara yaklaşık 1 dakikada müdahale edebilecek şekilde hazır halde bekliyor.

'GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ'

Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Bu aralar kar yağışı olduğu için açıkçası yüzümüz gülüyor. Zaman içinde inşallah beyaz zemin severleri Erciyes'e davet edeceğiz. Biz şu anda yağan karla birlikte hem de havaların uygun sıcaklıkta olmasıyla birlikte suni karlama çalışmalarını da başlattık. Aralık ayının içinde en kısa sürede sezonu başlatmak istiyoruz. Erciyes'imiz güvenli kayak sertifikasına sahip bir kayak merkezi. Özellikle pandemi döneminde bunu dünyada ilk alana kayak merkeziydik. Daha sonra bunun gerektirdiği şeyleri yürütüyoruz. Pist güvenlik ekipleri, jandarmamız, itfaiyemiz hemen yanı başımızda. Otellerimize bir dakikalık mesafede yaz kış burada bulunuyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin karla mücadele ekipleri, fen işleri kara yollarımız buradalar. El birliğiyle güzel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

'ERCİYES, DÜNYADAKİ EN İYİ 25 KAYAK MERKEZİNDEN BİRİSİ SEÇİLDİ'

Erciyes Kayak Merkezi'nin elde ettiği başarılara değinen Akşehirlioğlu, "Erciyes'in Avrupa'daki Alplerdeki kayak merkezleri içinde yapılan değerlendirmede Erciyes, dünyadaki en iyi 25 kayak merkezinden birisi seçildi. İlk 25'e giren Türkiye'de tek kayak merkeziyiz. Yine bir ilkimiz var. Uluslararası Alp Kurtarma Komisyonu, diye 150 yılı aşkın faaliyet gösteren, Alplerdeki çoğu kayak merkezinin üye olduğu bir komisyon var. Bu komisyona da Erciyes olarak Türkiye'den üye olan tek kayak merkeziyiz. Öncesinde internet sayfalarında Türkiye ikonu yoktu, onu koydurduk. Tıkladığınızda da Erciyes Kayak Merkezi çıkıyor. Bunlar bizim için olumlu şeyler" ifadelerini kullandı.

'HAVALİMANINDAN BURAYA ULAŞIM 25 DAKİKA'

En kısa sürede sezonu açmayı planladıklarını belirten Akşehirlioğlu, "Biz hazırız. Yağacak karlarla ve devamında bizim üreteceğimiz suni karlarla birlikte en kısa sürede sezonu açıp en kısa sürede kayak severleri Erciyes'e davet edeceğiz. Yine bir avantajımız da yollarımız. Otoban gibi konforlu yollarımız var. Havalimanından buraya ulaşım 25 dakika. Şehir merkezinden 20 dakika. Eğer ihtiyaç olursa diğer itfaiyelerimiz de buraya 15 dakikalık bir sürede ulaşacaktır. Genç bir kayak merkezimizin avantajını kullanıyoruz. Otellerimiz yeni olduğu için yönetmelikleri karşılıyor. Bu konuda da şanslıyız. Rabbim, Türkiye'nin hiçbir kayak merkezinde kaza, yangın göstermesin. Bütün kayak merkezleri olarak güzel bir kış sezonu geçirelim" dedi.