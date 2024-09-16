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Türkmenlerin Siyasi Durumu Toplantısı: Erbil Seçimleri Öncesi Değerlendirmeler

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Irak'ın Erbil kentinde, 20 Ekim 2024'te yapılacak IKBY milletvekili seçimleri öncesi Türkmenlerin durumu ele alındı. Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf'un katıldığı etkinlikte, seçimlerin önemine ve Türkmenlerin temsilinin yetersizliğine dikkat çekildi. Maruf, Türkmenlerin hakları için diyalog yoluyla mücadele ettiklerini vurguladı ve herkesi seçimlere katılmaya davet etti.

Irak'ın Erbil kentinde, 20 Ekim 2024'te yapılacak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimleri öncesi Türkmenlerin siyasi durumunu ele alan toplantı gerçekleştirildi.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasiler ve halkın katıldığı etkinlik, Türkmen şehitleri adına saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte konuşan Türkmen Bakan Maruf, seçimlerin zamanında yapılması ve bütün siyasi tarafların katılımıyla gerçekleşecek olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, seçimin temiz bir şekilde yapılmasından yana olduklarını söyledi.

Irak'ta olan Türkmenler, özellikle IKBY ve Erbil'deki Türkmenlerin varlığının önemli olduğunu dile getiren Maruf, Türkmenlere IKBY Meclisinde Erbil için ayrılan tek kotanın yeterli olmadığını vurguladı.

Maruf, ITC'nin bu seçimlere kota dışında katılacağına ve seçime yönelik çalışmaların devam edeceğine dikkati çekerek, "Türkmenler her zaman hak ve hukuklarını diyalog yoluyla elde etmeye çalışmıştır. Bölgede yaşayan herkesin seçimde sandık başına gitmeleri gerekiyor. Bu vatandaşlık görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel

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