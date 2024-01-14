DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram'daki sabah namazı sonrası şehitler için dua etti

Erbaş'tan Hacı Bayram'daki sabah namazı sonrası şehitler için dua

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde dua etti.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelinde sabah namazı sonrası tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti. Duaya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.