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Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları talebiyle 7 Kasım'da Ankara'da yeniden bir araya gelecek

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Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları talebiyle 7 Kasım'da Ankara'da yeniden bir araya gelecek Haber Videosunu İzle
Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları talebiyle 7 Kasım'da Ankara'da yeniden bir araya gelecek
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Eşit özlük hakları talebiyle gerçekleştirdikleri oturma eylemini, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın girişimde bulunma sözü vermesinin ardından sonlandıran er şehit aileleri ve er gaziler, 9 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Eşit özlük hakları talebiyle gerçekleştirdikleri oturma eylemini, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın girişimde bulunma sözü vermesinin ardından sonlandıran er şehit aileleri ve er gaziler, 9 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi başlatan er şehit aileleri ve er gaziler, 29 Ağustos'ta eylemlerinin 48'inci gününde eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nu görüntülü arayarak, "Meclis açıldığında haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını" belirtmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu açıklamada, seslerini duyurmak amacıyla 7 Kasım'da yeniden Ankara'da olacaklarını bildirdi. Çerçioğlu, 7 Kasım'da kendi aralarında bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini, 9 Kasım'da ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirten Çerçioğlu, ziyaretin ardından Güvenpark'ta yeniden basın açıklaması yapacaklarını ifade ederek vatandaşları açıklamaya davet etti.

Kaynak: ANKA
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