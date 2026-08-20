Er Şehit Aileleri ve Gazilerden Bakanlık Önünde 39 Gündür Süren Eşit Özlük Hakları Eylemi

(ANKARA) - Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazileri, eşit özlük hakları talebiyle sürdürdükleri eylemin 39'uncu gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplandı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Eylemimize burada devam ediyoruz. Kararlıyız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu problem çözülünceye kadar buradayız" dedi.

Eşit özlük hakları talebiyle Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin eylemi 39'uncu gününde devam ediyor.

Güvenpark'ta 38 gün boyunca oturma eylemi yapan şehit yakınları ve gazilere dün saat 04.45 sıralarında polis müdahale etmiş, eylemciler Güvenpark'tan çıkarılarak Bilkent'teki Gazi Uyum Evi'ne götürülmüştü. Buradan İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen eylemcilerin çıkışına polis tarafından izin verilmemişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nun görüşmesinin ardından Gazi Uyum Evi'nde toplantı yapan eylemciler, geceyi burada geçirmiş ve eylemlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde sürdürme kararı almıştı.

Kararın ardından bugün Bakanlık önünde toplanan şehit yakınları ve gaziler adına Çerçioğlu, bir bakan yardımcısıyla görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çerçioğlu, "Yukarıda Bakan Yardımcımızla görüştük ancak şehit ve gazi birimine bakan Bakan Yardımcımız yokmuş. Konunun muhatabı değildi ama biz yine de kendisine derdimizi anlattık. O da Bakan Hanım'a ileteceğini söyledi. Sayın Bakan artık ne yapar, ne eder bilmiyoruz. Biz eylemimize burada devam ediyoruz. Kararlıyız. Hiçbir yere gitmiyoruz bu problem çözülünceye kadar" diye konuştu.

"YETKİLİLER BİZİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Haklı oldukları bir talep için yaklaşık 40 gündür eylem yaptıklarını belirten Çerçioğlu, şöyle devam etti:

"Yukarıda anlattığımızda da herkes 'Haklısınız' dedi. Bizim yanımıza gelen bütün muhalefet milletvekilleri haklı olduğumuzu söyledi. Bize daha bugüne kadar anlattığımız konuyla ilgili 'Hayır, siz haksızsınız, bunu hak etmiyorsunuz, bunu alamazsınız' diyen olmadı. Haklı olduğumuz davamızda 40 gündür alanlarda olmamıza rağmen neden bir çözüme ulaşamıyoruz? Bunu Yüce Türk Milleti'nin hesabına bırakıyorum. Yetkililer bizi duymak istemiyor, bizi dinlemiyor."

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI DAİRE BAŞKANLIĞI TALEBİ

Şehit yakınları ve gazilere ilişkin konuların siyaset üstü olduğunu belirten Çerçioğlu, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir daire başkanlığı kurulmasını talep ettiklerini ifade ederek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın içerisindeyiz. Bizim arkadaşlarla talebimiz, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir daire başkanlığı kurulması ve konunun oraya alınması. Çünkü bu konu siyaset üstü bir konu ve herkesin ortak değeri şehit ailesi ve gazidir" dedi.

"BİZ ÖCÜ DEĞİLİZ, DİYALOĞA KAPALI DEĞİLİZ"

Diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Erdem Çerçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz öcü değiliz, diyaloğa kapalı insanlar değiliz. Bu problemin oturup konuşularak çözüleceği tarafındayız. Çünkü biz bu ülkenin vatandaşıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve kahraman, vatansever insanlarız. Biz diyaloğa her zaman açığız. Bu konuyu çözmek için bir an önce yetkililerle diyaloğa geçmek istiyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki hala ilk günkü yerimizdeyiz. Biz ya ölünceye ya da haklarımızı alıncaya kadar bu meydanlardayız."

Kaynak: ANKA