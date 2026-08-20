Taraftar son maçta isyan etmişti! İsmail Kartal Asensio kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk galibiyetini almak isterken teknik direktör İsmail Kartal da ilk 11 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON KARARI

Fenerbahçe, cumartesi günü Konyaspor karşılaşmasına çıktıktan sonra çarşamba günü Lyon ile Şampiyonlar Ligi rövanşında karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal'ın yoğun maç programını göz önünde bulundurarak Konyaspor karşısında rotasyona gitmeyi planladığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın bu kez daha sınırlı bir değişiklik yaparak takımın ana yapısını büyük ölçüde koruması bekleniyor.

ASENSIO İLK 11'E DÖNÜYOR

İsmail Kartal'ın Konyaspor karşılaşmasındaki önemli tercihlerinden birinin Marco Asensio olması bekleniyor. İspanyol yıldızın mücadeleye ilk 11'de başlaması planlanırken, hücum hattında Kerem ve Muriqi'nin yerine Nene ile Asensio'nun görev yapacağı belirtildi. Sol bekte de değişiklik ihtimali bulunuyor. Brown'ın yerine Levent'in forma giyebileceği ifade edildi.

LUKAKU'NUN SÜRESİ ARTACAK

İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku için de farklı bir plan hazırladığı belirtildi. Lyon karşılaşmasının 82. dakikasında oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan yıldız golcünün Konyaspor maçında daha fazla süre alması bekleniyor. Kartal'ın karşılaşmanın gidişatına göre Lukaku'yu 60 ile 70. dakikalar arasında oyuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi.

GÖZLER LYON RÖVANŞINDA

Fenerbahçe bir yandan Konyaspor karşılaşmasına hazırlanırken diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Lyon rövanşını düşünüyor. İsmail Kartal'ın Konyaspor karşısında yapacağı rotasyonla bazı oyuncularını dinlendirmeyi, aynı zamanda Lyon mücadelesi öncesinde takımın maç ritmini korumayı hedeflediği belirtildi.