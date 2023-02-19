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Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından güvenlik güçleri bölgede yağma ve hırsızlık olaylarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilerek yakalandı.

Deprem bölgesinde hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini arttıran güvenlik güçleri havadan da taramalar yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi.

ENKAZDAN ÇALDIKLARINI ARACA KOYDULAR

Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin, topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. İHA ile izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı.

Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziantep İslahiye Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Davut Pancar:

Olay yerinde imha edilselerdi çok iyi olur du

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Davut Pancar:

Olay yerinde imha edilselerdi

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ERKAN :

pkk dan bi farkları var mı. atacan bombayı tepelerine böyle hainlerin ülkede yeri yok

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