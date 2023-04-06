Engin Altay: 'Sayın İnce ile İki Kez Görüşme Gerçekleştirilmiştir. Maalesef Önerilerimize Uygun Bir Yanıt Alınamamıştır'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Memleket Partisi Genel Merkezi’ne yapılan ziyaretin ardından, aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” açıklamasını yaptı. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ise “Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sayın İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililerine ve kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Memleket Partisi Genel Merkezi'ne yapılan ziyaretin ardından, aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" açıklamasını yaptı. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ise "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sayın İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililerine ve kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk'te katıldığı canlı yayında, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Teklif yapıldı. (Soru: 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi?) Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere bir teklif yapıldı. (Soru: Teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı mı?) Evet, öyle. O gün heyetler yan yanaydı, o gün bir teklif olmadı" demişti.

Muharrem İnce ise sosyal medya hesabında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" paylaşımında bulunmuştu.

ENGİN ALTAY: SAYIN İNCE İLE İKİ KEZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. MAALESEF ÖNERİLERİMİZE UYGUN BİR YANIT ALINAMAMIŞTIR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün sosyal medya hesabında, Muharrem İnce ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi Genel Merkezi'ne yapılan ziyaretin ardından, aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" açıklamasını yaptı.

FİKRİ SAĞLAR: YAPILAN GÖRÜŞMEDE, SEÇİME PARTİSİYLE GİRECEĞİNİ VE ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN MÜMKÜN OLAMAYACAĞINI BİLDİRMİŞTİR

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile görüştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Saygıdeğer kamuoyuna; Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sayın İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililerine ve kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sayın Muharrem İnce'nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."