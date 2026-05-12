Fatih'te 10'uncu Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi

FATİH Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen '10. Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği'nde özel gereksinimli bireyler, öğrenciler ve aileleri spor ve eğlence dolu etkinliklerde bir araya geldi.

Şenlik, Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde yapıldı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, öğrenciler, engelli birey ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirirken, dans gösterileri, şiir dinletileri ve sportif aktiviteler gerçekleştirildi.

'FİZİKSEL ENGELLER TOPLUMSAL HAYATTA BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ENGEL DEĞİL'

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, "Bugün artık hepimiz şu anlayış içerisindeyiz: Aslında fiziksel engeller, toplumsal hayatta başarılı olmak için bir engel değil. Bunu hepimiz evlatlarımızla yakinen görüyoruz. Yeterli ve gerekli eğitimleri aldıklarında her türlü alanda güzel çalışmalarla başarılı oluyorlar. Dün akşam da başka bir programdaydım. Özel çocuklarımız tarafından hazırlanmıştı. O da güzel geçti, keyifli geçti. Bu çocuklarımız her şeyi başarabilirler. Ailelerimizde ve gençlerimizde bu bilinç oluşuyor. Devletimiz de bu konuda her türlü gereken desteği sunuyor. Bakanlığımız, Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sıfır yaşından 70-80 yaşına kadar bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza aklınıza gelebilecek her türlü hizmet sunulmaktadır. Biz de bu evlatlarımızın toplumun içinde olmasını, sosyal hayatın içinde olmasını; istihdamda, eğitimde her alanda görünür olmalarını, hayatın içinde yer almalarını istiyoruz. Bu alanda da dediğim gibi kurumlarımız her türlü hizmeti sunmakta. Ailelerimize de bu konuda her türlü desteği sunmaya hazırız" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise "Devletin görevi; ekonomik, fiziki ya da sosyal açıdan dezavantajlı tüm kesimlerin dezavantajlarını gidermektir. Sosyal devletin asıl amacı çocuk, yaşlı, kadın her kesimden insanın hayatını kolaylaştıracak politikalar ortaya koymaktır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz, valiliğimiz ve Fatih Belediyesi olarak bu misyondan hareketle sosyal belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Bugün yaptığımız bu Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği de bizi en çok sevindiren faaliyetlerden biri. Çocuklarımız buraya gelirken birçok gösteri için hazırlanıyor. Belki bir aylarını, iki aylarını alıyor. Bu vesileyle çocuklarımıza kendilerini feda eden, onlara aileleri gibi davranan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN HAFIZASINDA GÜZEL BİR ANI OLUŞTURMAK'

Turan, "En büyük teşekkürü de özel çocuklarımızın ailelerine, anne babalarına sunuyorum. Onlar kendi hayatlarını çocuklarının hayatına adamış insanlar. İnanıyoruz ki hem bu dünyada hem de öbür tarafta karşılıklarını fazlasıyla göreceklerdir. Amacımız, çocuklarımızın hayatında ve hafızasında yıldan yıla bekledikleri güzel bir anı oluşturmak. Zaten hayatın kendisi de güzel anılar biriktirmektir. Bu programın hazırlanmasında katkı sunan tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Burayı varlıklarıyla şenlendiren özel çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 16 yaşındaki Emirkan Şen "Buraya kadar geldik. Etkinlik çok güzel. Her şey var. Oyun oynuyoruz. Burası mükemmel olmuş. Hava da çok sıcak" dedi. Mehmet Tuğra Güneş de "Çok güzel buldum ve güzel geçiyor. İlk önce golf oynadım sonra basketbol oynadım. Çok eğlendim" diye konuştu.

13 yaşındaki Jiyan Çanak, "Çok güzel geçirdim. Çok güzel oyunlar oynadık. Güzel geçiyor. Çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

Öğrencileriyle beraber gelen Ümit Gazioğlu da "Fatih Belediyesi ara ara bunları yapıyor. Özel eğitim öğrencilerimiz için çok yararlı etkinlik. Öğrencilerimizle algılarına göre burada güzel etkinlikler var. Biz de öğrencilerimizle keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı