Türkiye'de görme, işitme ve ortopedik engellilerin erişebildiği ilk film festivali Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

Filmler 7-13 Haziran arasında Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında izleyiciye sunuldu. Jüri ve seyircinin istişaresi sonucunda ödül sahipleri belirlendi.

Goethe-Institut Ankara'da düzenlenen törende, "uluslararası kısa film kategorisi" ve "ulusal uzun film kategorisi"nde ayrı ayrı ödüller verildi. "Uluslararası kısa film kategorisi"nde "Seyirci Ödülü"nü Rus yönetmen Ivan Sosnin'in çektiği "Otuz Saniye" filmi, "Jüri Özel Ödülü"nü Portekizli Joao Rodrigues'in yönetmenliğini üstlendiği "Ana Morfoz", "En İyi Senaryo Ödülü"nü İranlı senarist- yönetmen Maryam Khodabakhsh'inin kaleme aldığı "Örümcek Kadın" aldı.

Bu kategoride "En İyi Yönetmen" ödülüne "Zilden Sonra" filmiyle İranlı yönetmen Shahrzad Ebrahimi layık görülürken, "En İyi Film Ödülü" ise yönetmenliğini Çağıl Bocut'un üstlendiği "Her Gün Biraz Daha Kolay" filmine verildi.

"Ulusal uzun film kategorisi"nde ise "Seyirci Özel Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü"ne Nehir Tuna'nın yönetmenliğini üstlendiği "Yurt" filmi layık görüldü.

"Umut Veren Yönetmen" ödülü "Kıyıda" filmiyle Büşra Bilginer'e, "En İyi Yönetmen" ödülü ise "Kara Kutu" filmiyle Aslı Özge'ye verildi.

Törende konuşan Festival Yönetmeni Kıvanç Yalçıner, festivalde emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.