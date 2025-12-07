Erzurum'da engelliler, düzenlenen programda off-road ve çeşitli etkinliklerle eğlendi

Erzurum'da engelliler, kendi günleri için düzenlenen off-road ve çeşitli etkinliklerle, eğlenceli vakit geçirdi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla ve "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında 20 engelli birey için program düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan engelliler ve kulüp üyeleri, off-road araçlarıyla kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepesi'ne hareket etti.

Etkinlik alanına ulaşılmasının ardından engelliler, kulüp üyeleri ve tedbir için bekletilen sağlık çalışanları top oynadı, halay çekti, halat çekme ve çuval yarışı yaptı.

Ardından engelliler, off-road araçlarıyla zorlu yollardan geçip doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Vali Çiftçi'nin engellilere çeşitli hediyeler verdiği programda kulüp üyeleri de çeşitli ikramlarda bulundu.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Engellilerin keyifli vakit geçirdiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimiz, eğlensinler, dinlensinler ve güzel bir gün geçirsinler diye Kalor Tepesi'nde böyle bir program düzenledik. Program kapsamında çuval ve ip çekme yarışları ile off-road araçlarıyla gösteriler oldu. Sonbaharın son günlerindeyiz bu tip etkinlikler yavaş yavaş sona eriyor. Kar yağdıktan sonra kulüple Erzurum'un tanıtımı ve kış sporlarıyla ilgili etkinliklerimiz devam edecek."

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da tüm engellilerin gününü kutlayarak, "Engelli kardeşlerimizle doğadayız, doğayla engelleri aşmaya çalışıyoruz." dedi.