Engellilere Destek İçin Ziyaret

Engellilere Destek İçin Ziyaret
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Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret ederek, engelli vatandaşlara her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti.

Herkesin potansiyel engelli olduğunu belirten ve engelli vatandaşlara her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini söyleyen Kartal, "Engelliler bizim için öncelik oluşturuyor. Onların hayat şartlarını ve yaşam standartlarını yükseltmek için gayretlerimizi esirgemiyoruz. Onların her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Aydın'da, engellilerin sesi, soluğu, eli ve ayağı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Arif Çetin, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vedat Yapal da eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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