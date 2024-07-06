Engelli Kadın, El Emeği Takılarla Geçimini Sağlıyor

Malatya'da geçirdiği trafik kazasında engelli kalan ve Sakarya'ya yerleşen Dilek Çimen, el emeği takı ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

Malatya'da 2006'da trafik kazası geçirerek engelli kalan 48 yaşındaki Çimen, aynı yıl eşini kaybetti.

Daha sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesine yerleşen Çimen, Ferizli Halk Eğitim Merkezinde takı tasarımı kursuna katıldı.

Burada yaptığı takıları satarak geçimini sağlayan Çimen, iki çocuğunu da okuttu.

Çimen, AA muhabirine, trafik kazasından sonra sol bacağından engelli kaldığını, sağ bacağından ise birçok kez ameliyat edildiğini söyledi.

Ferizli ilçesine 2007 yılında yerleştiğini aktaran Çimen, "Buraya yerleştiğimde çocuklarımın biri 11, diğeri 5 yaşındaydı. Beraber bir hayat mücadelesine girdik ve Halk Eğitim Merkezine gitmeye başladım." dedi.

Çimen, yaptığı takıları satarak kızını üniversiteye gönderdiğini dile getirerek, "Tunceli'de İngilizce çevirmenlik okudu, okulu bitirdikten sonra okullarda öğretmenlik yaptı. El işleri yaparak çocuklarımın ikisini de üniversiteye kadar okuttum. Kızımın düğününü yaptım. Bir oğlum var 23 yaşında, onu da üniversitede son sınıfta okutuyorum. 2 çocuğun bütün sorumluluğu sende, hayat bizim için hiç kolay olmadı, kolay da olmayacak." diye konuştu.

Mücadele ettikten sonra başarılamayacak bir işin olmadığını vurgulayan Çimen, "Hayalim bir iş yeri açıp dışarıya ev yemekleri yapmak. Bütün derdim çocuklarımdı. Çocukları büyütüp okutup bir yerlere getirebilmek. Büyük mücadele, uğraş, emek ve fedakarlıklar istiyor." dedi.

Kurs eğitmeni Mügey Arman da Çimen'in ayakta alkışlanması gereken bir güce sahip olduğunu belirterek, "Vermiş olduğu mücadeleyle hayata olan bağlılığıyla buradaki birçok insana örnek olmuştur. Hayata sıkı tutunmayı gösteren bir kişilik, bu konuda onu gerçekten tebrik ediyorum. Azmiyle enerjisiyle tutumuyla gerçekten bir kadın olarak güçlü olmanın ne demek olduğunu gösteren bir kişi." ifadelerini kullandı.