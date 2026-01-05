Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,61 oranında zam alacak.
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi.
- Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 18,61 olarak hesaplandı.
- Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda, milyonlarca vatandaşın maaşlarını ilgilendiren ocak ayı zam oranları da netleşmiş oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artış oranı 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendi. Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55, Kasım'da yüzde 0,87 ve Aralık'ta yüzde 0,89 olarak gerçekleşen artışlar sonucunda artışlar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda yüzde 12,19 oranında zam alacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM
Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61 oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.
6 AYLIK ENFLASYON
Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.
- TEMMUZ: %2,06
- AĞUSTOS: 2,04
- EYLÜL: 3,23
- EKİM: 2,55
- KASIM: 0,87
- ARALIK: 0,89
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.
ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI
- Toplam enflasyon: %12.19
- 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
- Toplu sözleşme zammı: %11
- Kümülatif zam: %18.61
REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark geçtiğimiz yıl refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşan fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrildi. Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.