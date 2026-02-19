Enez Kaymakamı Merve Ayık, okulları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayık, Yenice İlkokulu ve Yenice Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Ayık, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı, öğretmenlerin talep ve görüşlerini de dinledi.

Jandarmadan bilgilendirme

Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kurallarına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Balabankoru köyündeki kahvehanede toplantı düzenledi.

Ekipler toplantıya katılanlara temel trafik kuralları, traktörlerde rops demirinin kullanımı ve önemi, tarım araçlarında reflektör kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımı, hız kurallarının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanımı ile emniyet kemeri önemi konularında bilgiler verdi.

Eğitimin sonunda vatandaşlara broşür dağıtıldı.

B-Reçete uygulaması tanıtıldı

Süloğlu ilçesinde B-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Keramettin köyünde düzenlenen toplantıda, üreticilere B-Reçete uygulaması kapsamında bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımına yönelik bilgiler verdi.

Tarımda sürdürülebilirliği ve sağlıklı üretimi desteklemek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.