Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Yenice İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ayrıca, Uzunköprü Jandarma ekipleri temel trafik kurallarında bilgilendirme çalışması yaparak vatandaşlara broşür dağıttı. Süloğlu ilçesinde ise B-Reçete uygulaması hakkında bilgi verildi.

Enez Kaymakamı Merve Ayık, okulları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayık, Yenice İlkokulu ve Yenice Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Ayık, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı, öğretmenlerin talep ve görüşlerini de dinledi.

Jandarmadan bilgilendirme

Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kurallarına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Balabankoru köyündeki kahvehanede toplantı düzenledi.

Ekipler toplantıya katılanlara temel trafik kuralları, traktörlerde rops demirinin kullanımı ve önemi, tarım araçlarında reflektör kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımı, hız kurallarının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanımı ile emniyet kemeri önemi konularında bilgiler verdi.

Eğitimin sonunda vatandaşlara broşür dağıtıldı.

B-Reçete uygulaması tanıtıldı

Süloğlu ilçesinde B-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Keramettin köyünde düzenlenen toplantıda, üreticilere B-Reçete uygulaması kapsamında bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımına yönelik bilgiler verdi.

Tarımda sürdürülebilirliği ve sağlıklı üretimi desteklemek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi