Enerjisa Üretim, Çocuklara Yenilenebilir Enerji Bilincini Aşılıyor

ENERJİSA Üretim, çocuklara çevre bilinci ve yenilenebilir enerji farkındalığını erken yaşta kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Yenilenebilir Enerji Boyama Kitabı lansmanını 23 Nisan Çocuk Bayramı ile birleştirdi. 19 Nisan'da KidZania İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem öğrendi; doğanın gücünü tanıyarak su, güneş ve rüzgar enerjisini keşfettiler. Kitabın çizeri eşliğinde düzenlenen boyama atölyelerinde ise yaratıcılıklarını renklere döktüler.

Şirket, sürdürülebilirlik bilincini küçük yaşlarda çocuklara aşılamak amacıyla hazırladığı Yenilenebilir Enerji Boyama Kitabı'nı 19 Nisan'da KidZania İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Geçtiğimiz yıl, Enerjisa Üretim ve KidZania İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Enerji Üretim Merkezi'nde güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını uygulamalı olarak tanıma fırsatı bulan çocuklar, mühendislik rollerine bürünerek enerji dünyasının dinamiklerini keşfetti. Bu merkez, bir yıl boyunca yaklaşık 15 bin çocuğun enerjiyle tanışmasına olanak sağladı.

Keşif saatiyle başlayan etkinlikte, çocuklara güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları hakkında interaktif bilgiler verildi. Ardından Yenilenebilir Enerji Boyama Kitabı'nın çizeri Büşra Çakmak eşliğinde çocuklar boyama atölyelerine katıldı. Etkinlik boyunca şirketin maskotu ise çocuklarla bir araya gelerek renkli anlar yaşattı. Ayrıca özel olarak tasarlanan fotoğraf alanlarında aileler ve çocuklar birlikte eğlenceli kareler yakalama fırsatı buldu.

Şirket tarafından hazırlanan kitap; çocuklara rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve hibrit santraller gibi yenilenebilir kaynakları öğretmeyi aynı zamanda çevre dostu enerji üretimi ve günlük yaşamda sürdürülebilirlik adımları hakkında yaratıcı fikirler sunmayı hedefliyor.