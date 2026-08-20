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Endonezya'dan Deprem Bölgesine 44 Milyar Rupiah Acil Fon

Endonezya'dan Deprem Bölgesine 44 Milyar Rupiah Acil Fon
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Endonezya hükümeti, Doğu Nusa Tenggara'daki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından afet müdahalesi için 44 milyar rupiah (2,5 milyon dolar) tahsis etti. Maliye Bakanı, fonların acil yardım için kullanılacağını ve ek desteğin hasar durumuna göre belirleneceğini açıkladı. Depremde 71 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

CAKARTA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin depremden etkilenen bölgelerindeki afet müdahalesini desteklemek için ilk etapta 44 milyar rupiah (yaklaşık 2,5 milyon ABD doları) tahsis etti.

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa çarşamba günü yaptığı açıklamada, fonların kullanılabilirliğini ve acil yardımın sorunsuz dağıtımını sağlamak için Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı ile koordinasyon içinde olduklarını bildirdi.

Açıklamada yetkililerin, afetten etkilenen bölgelerin mali durumlarını izlediği, afet sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmaları için ise fon ihtiyaçlarını değerlendirdiği belirtildi.

Purbaya ilave mali desteğin, hasarın boyutuna ve etkilenen her bir bölgenin gereksinimlerine göre belirleneceğini vurguladı.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde cumartesi günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 71 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı ve binlerce kişi tahliye edildi. Bölgede artçı depremler ise sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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