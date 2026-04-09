Endonezya, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'ta düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Bakanlık, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasını talep etti.

Endonezya, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 254 kişinin ölümüne yol açan saldırılarını şiddetle kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği saldırılar hakkında paylaşımda bulundu.

Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle kınayan Bakanlık, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, bölgesel gerilimi daha da tırmandırma ve küresel güvenliği zedeleme riski taşıdığını vurguladı.

Bakanlık, İsrail'den Lübnan'daki tüm saldırı ve düşmanca eylemlerini derhal ve kalıcı biçimde durdurmasını talep ederken, uluslararası hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil altyapının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunan Bakanlık, gerginliğin düşürülmesine yönelik adımlar atılması, diyaloğa öncelik verilmesi ve durumu daha da kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınılması gerektiği ifade etti.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı
Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir

Tartışmaya Babacan da katıldı: Türkiye'nin önünü açacak adım...
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Kardeşler 1 saat arayla vefat etti! Farklı yerlere defnedilecekler

Kardeşler 1 saat arayla vefat etti
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi