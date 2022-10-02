Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda yaralananlar tedavi altına alındı Güncel Haberler Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak, yaptığı açıklamada, izdihamda ölenlerin sayısının 174'e yükseldiğini, 11'i ağır 100'den fazla yaralının bölgedeki 8 hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi. Güncel Kaynak: AA / Aman Rochman Futbol Güncel Haberler

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