En uygun hosting planını nasıl seçersiniz? Niobe Hosting'den öneriler - Haberler

Günümüzde bir web sitesi açmak dünyanın en basit işlerinden biri. Bunun için tek yapmanız gereken, Niobe Hosting gibi bir şirketten yardım almak ve seçenekler içerisinde size uygun olan paketi seçmek.

Ancak işler tam da bu noktada biraz karışıyor. Ne yazık ki kullanıcılar, onlarca seçenek arasında kolaylıkla kayboluyor. Biz de sizler için en uygun hosting planın nasıl seçilir araştırdık. İşte dikkat etmeniz gerekenler.

Hosting planı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Bir web sitesi oluştururken dikkat etmeniz gereken pek çok unsur vardır. Yine de pek çok kişi bunlara dikkat etmeden seçim yapıyor. Yeterince bilgi sahibi olmadan en ucuz ya da en pahalı paketi seçmek, kaynaklarınızın boşa harcanmasına ve hatta projenizin daha başlamadan başarısız olmasına neden olabilir.

İlk olarak sitenizin türünü, amacını ve ne kadar içerik gireceğinize dair bir strateji oluşturmanız gerekiyor. Örneğin ShiftDelete.Net gibi bir haber sitesi veya e-ticaret sitesi açacaksanız, milyonlarca ziyaretçiyi karşılamaya hazır olmanız gerekiyor. Ne yazık ki işler bununla da bitmiyor.

Daha sonra işinizin türüne en uygun olan planı seçmek için araştırma yapmalı ve neye ihtiyacınız olduğunu belirlemelisiniz. Burada da karşımıza hosting ve WordPress hosting gibi farklı kavramlar çıkıyor. Konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olabilmeniz adına sizin için bu kavramları anlatacağız.

Hosting nedir?

Hosting, bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından erişebileceği bir sunucuda tutulmasıdır. Söz konusu sunucu 7/24 açıktır ve bu sayede siteniz daima ulaşılabilir durumda olur. Web sitesi açmak isteyen insanlar için ilk adım yüzlerce şirket arasından Niobe Hosting gibi güvenilir bir seçenek bulmaktır.

Pek çok paket sunan hosting şirketleri, size alan adı ve disk boyutu gibi seçeneklere ek olarak plana göre çeşitli avantajlar da sağlıyor. Daha sonra dikkat edilmesi gereken adımlar ise şunlar:

Bireysel ve çok fazla trafik almayan kişisel web sitenizi, WordPress blogunuzu veya kurumsal tanıtım sayfanızı kurmak için ideal olan "Başlangıç Hosting Paketi" yeni başlayanlar için basit ve uygun maliyetlidir.

Şirketinizin web sitesine veya çevrimiçi işinize daha fazla güç ve hız katmak istiyorsanız, "Kurumsal Hosting Paketi" sizin için en ideal çözümdür.

Yüksek RAM ve CPU ihtiyacı olan web siteleri için mükemmel çözümler sunan VPS Hosting veya Kiralık Sunucu hizmetlerimiz, esneklik ve üst düzey güvenliğe sahip olmanıza olanak tanır.

Birden fazla web sitesi olan ajanslar, web geliştiriciler ve girişimciler için mükemmel olan Reseller Hosting planları, kendi markanız altında web hosting hizmetleri satmanıza ve sitelerini tek bir yerden yönetmenize olanak tanır.

Hosting çeşitleri nelerdir?

Dedicated Server

Fiziksel sunucu olarak da isimlendirilebilen bu hosting türü, sunucunun tamamının müşteriye ait olduğu bir hizmettir. Kullanıcılar, sahip oldukları sunucunun tüm kaynaklarını tek başına kullanır. Özellikle de büyük web siteleri için oldukça önemlidir.

VPS

VPS yani Virtual Private Server, en sade haliyle sanallaştırılmış özel sunucu anlamına gelir. Bu yöntemde bir sunucu çeşitli yazılımlarla bölünerek birden çok sunucu elde edilir. Böylelikle sunucudaki kaynakların olabildiğince eşit ve verimli kullanılması hedeflenir.

VDS

VDS ve VPS aslında oldukça benzer kavramlardır. Burada da yazılım desteği ile birden çok sunucu elde edilir. Ancak kaynakların sistemin bölünmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sunucunun mevcut kaynakları her VDS için ayrı olabilir. Ayrıca işletim sistemi gibi konular da özelleştirilebilir.

WordPress Hosting

Eğer WordPress tabanlı bir site ya da blog düşünüyorsanız, bu iş için özel optimize edilmiş bu pakete göz atabilirsiniz. Uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkan WordPress Hosting, az kaynak tüketir ve tüm sistemler kurulu şekilde gelir. Ayrıca, tüm güncellemeler otomatik gerçekleşir.

Hosting hakkında daha fazla bilgi almak ve size en uygun çözümü bulmak için Niobe Hosting'in sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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