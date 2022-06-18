En güzel Babalar Günü hediyesini koruyucu baba olduğu gün aldı

Evliliklerinin 12'nci yılında baba olmanın mutluluğunu ailelerine kattıkları kızıyla yaşayan koruyucu baba Ali Bilgin, "Bunca yıldan sonra bana baba olmanın güzelliklerini yaşattığı için kızıma teşekkür etmek isterim. Kızımın gülümsemesi, şakalaşması bana yeter. Kızım, benim için en büyük hediye." dedi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle evlendikten bir süre sonra biyolojik çocuklarının olmasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini anlattı.

Eşiyle evlat edinmeye karar verdiklerini, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde kendilerine "koruyucu aile" modelinden bahsedildiğini aktaran Bilgin, "Uzmanlar, koruyucu ailelik hakkında bilgi verdi. Böyle bir olasılığın da bulunduğunu söylediler. Biz de araştırdık ve uygun olabileceğini düşündük ve işlemlere başladık." diye konuştu.

Yetkililer tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında uygun aileler ile çocukların eşleştirildiğini belirten Bilgin, kendileri için bir kız çocuğunun belirlendiği haberini aldıklarında çok mutlu olduklarını ve heyecan içinde buluşma gününü beklediklerini söyledi.

Bilgin, buluşma günü yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

"Gittiğimizde başka aileler de vardı, üç çocuk ve üç aile bulunuyordu. Oraya girdiğimizde kızımızla bakıştık ve 'inşallah bizim kızımız budur' dedik. Çok ama çok heyecanlıydık. İlk ana kadar acaba sıcaklık kurulabilecek mi gibi birçok soru oluyor aklınızda. Bütün o 'acaba'ların hiçbiri, o ilk bakış sonrası kalmadı. İlk kez göz göze geldik ve onun bize eşleştirilen kızımız olduğunu bilmiyorduk. O an benim hayatımın en değerli, en anlamlı anıdır. Hiçbir zaman unutamayacağım. O, ilk bakışmadan bir saniye sonra benim kızımdı, bunu biliyordum."

"Her anı şimdi bir önceki günden daha mutlu olarak yaşıyorum"

Kızlarının yaklaşık 1,5 yaşındayken kurum bakımına alınmış olduğunu öğrendiklerini belirten Bilgin, 3 yaşındayken ailesinin bir parçası olan kızının şu an 7 yaşında olduğunu söyledi.

Bilgin, evliliklerinin 12'nci yılında kızlarına kavuştuklarını ifade ederek, kızlarının hayatlarına girmesiyle birlikte tüm yaşamlarının değiştiğini, renklendiğini ve daha da güzelleştiğini dile getirdi.

Çocuk sahibi olmakla hayattaki duruşlarının farklılaştığını vurgulayan Bilgin, "Önceden kendinizi merkeze alırken şimdi 'çocuğum için en iyisi ne olur' diyerek yaşıyorsunuz. Geçirdiğim her anı şimdi bir önceki günden daha mutlu olarak yaşıyorum." diye konuştu.

"Daha eve bile çıkmamıştık ki bana 'baba' demişti"

Bilgin, kızlarının çok kısa süre içinde kendisine "Baba" demeye başladığını anlatarak, "Daha eve bile çıkmamıştık ki bana 'baba' demişti. İlk 'baba' demesi içimi öyle ısıtmıştı ki." dedi.

Kızı ile birlikte evde de zaman geçirmeyi çok sevdiklerini, oyun oynadıklarını belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Annesiyle birlikte üçümüz vakit geçiriyoruz. Bazen birlikte yemek yapma denemelerimiz olur. Kızım, bize sürprizler hazırlamayı çok sever. Kitap okumayı çok seviyoruz. Ailemizde kesin kural, kitap okunmadan uyunmamasıdır. Uykusuzluktan gözlerimiz kapansa da kitap okunacaktır. O konuda da şanslı olan benim, beni daha çok masal okumak için tercih ediyor. Kızım, uyumadan önce kitabını seçer, sonra 15 sayfa okurum uyuyana kadar, sonra saçını okşarım, üstünü örterim, ışığını ayarlarım, uyutur kalkarım." diye konuştu.

"Tökezlediğinde hemen yanında olacağımı da bilsin istiyorum"

En büyük hayalinin kızını en iyi şekilde hayata hazırlamak olduğunu dile getiren Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"45 yaşından sonra baba oldum ama kızımla birlikte olduğumuz süre boyunca bana hayatımın en güzel günlerini yaşattı. O nedenle bunca yıldan sonra bana baba olmanın güzelliklerini yaşattığı için kızıma teşekkür etmek isterim. Ayrıca bağımsız, özgür, kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey olarak yetişsin ama tökezlediğinde hemen yanında olacağımı da bilsin istiyorum. Eşim ve ben kızımızı çok seviyoruz ve hep yanında olacağız."

Babalar Günü'nün kızının varlığıyla birlikte daha da anlam taşıdığının altını çizen Bilgin, "Kızım yanıma gelip ne yapsa Babalar Günü için yeterli. Kızımın gülümsemesi, şakalaşması bana yeter. Kızım, benim için en büyük hediye. Bu en güzel Babalar Günü hediyesi." ifadelerini kullandı.

Bilgin, anne baba olabileceğini düşünen herkesin koruyucu ailelik modelini düşünebileceklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bir çocuk, insanın hayatına başka hiçbir şeyin getiremeyeceği kapılar ve zenginlikler açıyor. Aileler ya da bireyler evlat edinme ya da koruyucu aile olma başvurusunda bulunabiliyor. Şu anda devlet bakımında yaklaşık 14 bin çocuğumuz var. Devletimiz, bu çocuklar için çok güzel şeyler yapıyor. Bir çocuk için en ideal olan çocukların sevgiyi hissettiği yerde büyümesidir. Bunu tek verebilecek olan yer de aile kurumudur. Bu nedenle, isteyen herkes koruyucu aile olabilir."