"En çılgın projemi" açıklayacağım diyen Kılıçdaroğlu, beklenen videoyu paylaştı: Demokrasiyi bu ülkeye geri getireceğim

"Saat 19.'00'da Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" diyen Kılıçdaroğlu işaret ettiği saat gelince beklenen paylaşımı yaptı. En çılgın projesinin bu ülkeye demokrasiyi geri getirmek olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye dönüş hikayemiz bütün dünyayı heyecana boğacak. Demokrasi mücadelemiz belki de dünyaya yapacağımız en asil ihracat olacak." dedi.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime sayılı saatler kala sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. "Saat 19.00'da burada, Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım." diyen Kılıçdaroğlu, beklenen saat gelince yeni bir video yayınladı.

"BAY KEMAL'İN EN ÇILGIN PROJESİ DEMOKRASİDİR"

4 dakika 3 saniyelik bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Dün yine büyük bir tuhaflık ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin tüm kanalları Erdoğan tarafından gasp edildi. Bir kişi karar verdi ve sizler televizyonlarınızdan oldunuz. Dünkü fotoğraf bir ülkede demokrasi olmayınca o ülkenin düşeceği halleri çok iyi gösteriyordu. Fotoğraf bu. Çok net konuşayım medyayı önümde asker gibi hızaladığım, tüm kanalların yayına zorlandığı bir görüntü benim zamanında asla ve asla olmayacak. Hızlı reformlar yapacağız bu konuda. Bu reformları iktidar kendi başına da yapmayacak. Medyanın tüm paydaşları bir araya gelecek ve bu medya rezaletini sonsuza kadar sürecek. Net etik kurallar net kanunlar olacak.

"BÜYÜK BİR SEVGİ İLE TÜRKİYE'Yİ KENETLEDİK"

Gelelim yaşadığımız seçim sürecine. Bu süreçte çok mutlu olduğum şeyler oldu ama biraz içimde ukte kalan bir iki şey de oldu. Çok mutlu oldum. Çünkü büyük bir sevgi ile Türkiye'yi kenetledik. Bunu ben değil siz yaptınız sevgili halkım. Bizim gibi düşünen veya düşünmeyen herkese kalbimizi açtık. Sevgiye boğduk ülkeyi. Saray ülkesinde boğulurken bunu başarmış olmanızın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlatmama gerek yok herhalde.

"BU KIZLARA ASLA DOKUNAMAYACAKSINIZ"

Üzüldüğüm şeye gelince belki de içimde ukte olan tek şey, kadınların giyim kuşamı konusundaki kanunu çıkaramamış olmamızdır. Erdoğan önce meseleyi sulandırdı sonra sıvıştı. Kadınları yine yarı yolda bıraktı. Neyse seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah. Sevgili genç kadınlar, özellikle mütedeyyin kız evlatları. Kız kardeşliğiniz daim olsun istiyorum. Siyasetin elinin sonsuza kadar giyim kuşamınızdan çekilsin istiyorum. Gençlerin arasında esen barış rüzgarlarını kurumsallaştırmak istiyorum. En çok keyif alacağım şey, kadınların sahiplendirilmesinden bahseden bir terör örgütü partisinin AK Parti eliyle meclise sokulmuş kadrolarının önünde bunu yapmak olacaktır. Onların yüzüne baka baka haykıracağız. Bu kızlara asla dokunamayacaksınız. Onların özgürlüklerini asla alamayacaksınız.

"DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ DÜNYAYA YAPACAĞIMIZ EN ASİL İHRACAT OLACAK"

Gelelim seçim sonrasına aylardır vizyonumuzu, projelerimizi, bulacağımız parayı, coşturacağımız ekonomiyi, uçuracağımız borsayı, ucuzlatacağımız gıdayı anlattık. Bunların hepsi önemli projeler. Ancak tüm bunların tek bir esası tek bir temeli vardır. O esas olmadan anlattıklarımızın hiç biri olamıyor. O esas demokrasidir. Yani tüm özgürlüklerimizdir. Sevgili yurttaşlarım Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasiyi bu ülkeye geri getirmek olacak. Demokrasiye dönüş hikayemiz bütün dünyayı heyecana boğacak. Demokrasi mücadelemiz belki de dünyaya yapacağımız en asil ihracat olacak. Herkes Türkiye vakasından bahsedecek. Herkes Türkiye olmak isteyecek. Adalete inanıyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, insan haklarına inanıyorsanız, uyuma sevgiye inanıyorsanız o zaman Bay Kemal ile sonuna kadar yürümekten başka seçeneğiniz yok demektir. İlk turda dünyayı değiştirelim. Yaşasın demokrasi, yaşasın sevgi, yaşasın aşk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, sen çok yaşa Türkiye'm. Kalın sağlıcakla"