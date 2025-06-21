Emre Aydın Beyoğlu'nda Hayranlarıyla Buluştu

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Emre Aydın, Holly Stone Beyoğlu sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Sony Music Türkiye etiketli "Son Yalancı" adlı yeni teklisini birkaç hafta önce çıkaran sanatçı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aydın, Son Yalancı adlı şarkısını ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde seslendirdiğini dile getirdi. Harbiye'deki konsere seyircinin yoğun katılım gösterdiğini kaydeden sanatçı, sürpriz sanatçıların da kendisine eşlik ettiğini dile getirdi.

Ekibiyle birlikte Beyoğlu'nda çalmayı çok sevdiklerini aktaran Aydın, "Beyoğlu'nun kendi kültürü hala devam ediyor. 25 yıldır, Beyoğlu'nda çalıyoruz. Beyoğlu'nda başka türlü çalarsınız. Beyoğlu'nun seyircisi başkadır çünkü. Ona göre bir setup ve playlist ile geldik. Normalde çalmadığımız başka şarkılar da çalacağız. Yerleri de değişik. Sahne arasında yapacağımız şeyler de farklı. Buraya özel bir hazırlığımız var." dedi.

"3 bin kişiye şarkı söylemek çoğu zaman 10 bin kişiden daha keyifli olabiliyor"

Emre Aydın, 20-30 bin kişilik halk konserlerinde de sahne aldığını ve izleyici sayısının kendisi için önemli olmadığını vurgulayarak, "Eğer o şehrin seyircisi konsere katılım alışkanlığına sahip değilse 5 bin kişiye çaldığınız 20 bin kişiden daha zevkli geçebiliyor. Ben hepsinde rahatım. Sadece seyircinin de çok iyi vakit geçirmesini istediğim için emin olmak istiyorum. Zaman ayırıp geliyorlar. Onlar için zaman boşuna gitmiş olmasın. Ben Beyoğlu'nda veya Kadıköy'de çalmayı şahsen tercih ederim. Çoğu insan katılmayacaktır herhalde; benim için 3 bin kişiye şarkı söylemek çoğu zaman 10 bin kişiden daha keyifli olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dinleyicinin sanatçının samimiyetini anladığına değinen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse kendisine saf muamelesi yapılmasından hoşlanmıyor. Herkes fark ediyor bunu. Bir şarkı sadece şarkı olsun diye yazılırsa çat diye anlıyor dinleyici ve hiçbir anlamı kalmıyor onun. Onun dışında kültürlerin kendi alışkanlıkları var. Bizim kulağımızın alışık olduğu melodiler, gamlar var. Tutup da Türkiye'de country şarkısı yazıp onun hit olmasını bekleyemezsiniz ama bu ülkenin belirli, oturmuş kültürel ögelerinden faydalanırsanız insanlara ulaşma şansınız artabilir. Yani hem teknik tarafı hem de samimiyet tarafı bir şekilde eşit dağıtılırsa ulaşma şansınız oluyor. Ama bütün bunlara ek olarak bu ikisi işin yüzde 50'lik kısmı. Diğer yüzde 50'lik kısmı dinleyicinizin ne kadar sadık olduğu ve ne kadar doğru zamanda çıktığınız. Müzik yapmak için her zaman şartlar süper olmayabiliyor. Eğer şartlar elverişliyse gerçekten insanlara ulaşabiliyorum. O konuda da çok şanslıyım."

Placebo müzik grubunu sık sık dinlediğinden bahseden Aydın, son zamanlarda rap sanatçısı Ceza'yı dinlediğini, müzik dinlerken yeni ve eski nesil tarz ayırmadığını söyledi.

Ekim ayında "Geri Dönme" adlı yeni teklisinin geleceğini dile getiren Aydın, "Son Yalancı" eserine ilişkin, "2020'de pandemi zamanı Seçkin Türk ile tanıştım ben. Seçkin bana dedi ki 'Bende size yakışacağını düşündüğüm şarkılar var'. Şarkılarını yolladı. Bu bir şarkı formatında gelmedi bana. 2-3 tane ayrı bölüm olarak geldi. Çok heyecanlandım. O dönem bittikten sonra o belirli bölümleri bir araya getirdim. Bu benim kariyerimde başkasına ait söylediğim şarkıların üçüncüsü veya dördüncüsü oldu. Çok beğendiğim için söyledim. Çok başarılı, genç bir besteci. Aynı zamanda kendi şarkıları da albümü de var."

Konsere "Kim Dokunduysa Sana" şarkısıyla başlayan Aydın, "Git", "Anlıyorsun Değil mi?", "Bir Pazar Kahvaltısı", "Alıştım Susmaya", "Yansın", "Dipteyim", "Soğuk Odalar", "Ele Güne Karşı", "Sen Beni Unutamazsın", "Aşkın Olayım", "Beni Vurup Yere Bırakma", "Tam Dört Yıl Olmuş Dün", "Hoşçakal", "Son Defa" ve "Afili Yalnızlık" adlı parçalarının da aralarında olduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Emre Aydın

Kariyerine canlı müzik yaparak başlayan Emre Aydın, 2002'de, Onur Ela ile kurduğu 6. Cadde isimli grubu ile Türkiye çapında düzenlenen "Sing Your Song" beste yarışmasında "Dönersen" şarkısı ile birinci oldu.

Aydın, 2006'da "Afili Yalnızlık" adlı ilk solo albümünü yayınladı. Yalnızlık temasını işlediği albüm ile büyük beğeni toplayan Emre Aydın, 2010'da, 10 şarkıdan oluşan "Kağıt Evler" adlı ikinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçı, kariyeri boyunca "Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı", "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı", "Yılın En İyi Parçası", "Yılın En İyi Albümü" ve "Yılın En İyi Video Klibi" ödüllerinin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın ödülün sahibi oldu.