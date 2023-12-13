Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi

Homicide: Life on The Street ve Thief dizilerindeki başarılı performanslarıyla Emmy ödülü kazanan ABD'li oyuncu Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti.

Emmy ödüllü ABD'li oyuncu Andre Braugher 61 yaşında hayatını kaybetti. Basın danışmanı Jennifer Allen, ünlü oyuncunun ani gelişen bir hastalığın ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı.

2 EMMY ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Braugher, "Homicide: Life on The Street" dizisinde oynadığı Frank Pembleton rolüyle, 1998'de televizyon dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. İkinci Emmy ödülünü 2006'da "Thief" adlı diziyle kazanan Braugher, 11 dalda Emmy ödülüne aday gösterildi. Braugher, "Brooklyn Nine-Nine" dizisinde Raymond Holt karakteriyle 8 sezon rol aldı.