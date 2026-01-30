Emine Erdoğan: Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz tüm imkanlarıyla onun yanında yer alır

ŞEYH Zayed Çocuk Evleri Sitesi Yeni Hizmet Birimleri Açılışı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Türkiye, insan onurunu merkeze alan, her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz tüm imkanlarıyla onun yanında yer alır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bahçelievler'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Yeni Hizmet Birimleri Açılışı'na katıldı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, iki ülkenin büyükelçileri, milletvekilleri, Birleşik Arap Emirlikleri devlet temsilcileri, belediye başkanları, kurum personeli ve çocuklar katıldı.

Programda, Çocuk Evleri'nde yetişen Muhammet Tekeş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından 'Aile Yılı' tanıtım videoları gösterildi. Bakan Göktaş, koruma altındaki çocuklar tarafından Osmanlı kaftanlarının desen ve ihtişamını yansıtan, kağıt rölyef yöntemiyle üç boyutlu tasarlanan bir çalışmayı Emine Erdoğan'a takdim etti. BAE Devlet Bakanı ise Şeyha Fatıma Bint Mubarek adına, BAE'nin doğal çevresi ile kentsel yaşamı arasındaki ilişkiyi yansıtan ve sanatçı Asma Belhamar tarafından hazırlanan eseri günün anısına Emine Erdoğan'a hediye etti. Kurumun girişinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan, yerleşkede çocukların robotik kodlama, 3D yazıcı kullanımı ve algoritma oluşturma alanlarında eğitim aldığı Bilim ve Teknoloji Evi'ni gezdi. Burada, 2025 yılında düzenlenen TEKNOFEST'e 'Tarla Faresi' isimli projeyle katılarak finale kalan çocuklarla bir araya geldi. Daha sonra 2025 yılında inşa edilen yeni grup evlerini ziyaret eden Erdoğan, çocukların kendi elleriyle yaptıkları kek ve kurabiyeleri tattı ve bir süre sohbet etti. Çocuklar, grup evlerini tanıtarak yaptıkları resimleri Erdoğan'a gösterdi.

'BUGÜN 15 BİN 508 ÇOCUĞUMUZ KURULUŞLARIMIZDA DEVLETİMİZİN KORUMASI ALTINDADIR'

Emine Erdoğan, "Son yıllarda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler, liderler düzeyinde ortaya koyulan ortak vizyonla güçlü bir ivme kazandı. Aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçleneceğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Şeyh Zayed Çocuk Evleri'nin gönül birliğimizin en kalıcı sembollerinden biri olduğuna inanıyorum. Örnek iş birliğimizin katlanarak artmasını temenni ediyorum. Türkiye insan onurunu merkeze alan her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz tüm imkanlarıyla onun yanında yer alır. Bugün 15 bin 508 çocuğumuz kuruluşlarımızda devletimizin koruması altındadır. Ancak şu bir gerçek ki; bir çocuk için ailenin manevi iklimi her şeyin üstündedir. 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken; 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor. Bu evlatlarımızın bin 207'si aralarında ağır engelli çocukların da bulunduğu özel gereksinimli çocuklardır. Ayrıca savaş mağduru olarak ülkemizde bulunan 894 çocuk da koruyucu aile yanındadır" dedi.

'ÇOCUKLARA OLAN SEVGİMİZ YALNIZCA MİLLETİMİZİN ÇOCUKLARIYLA SINIRLI DEĞİLDİR'

Emine Erdoğan, "Bizim çocuklara olan sevgimiz yalnızca milletimizin çocuklarıyla sınırlı değildir. Bu nedenle çocuk haklarının iyileştirilmesine yönelik tüm uluslararası girişimlere ve Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen çalışmalara her zaman gönülden destek veriyoruz. UNICEF tarafından örnek proje gösterilen Gönül Elçileri projemizi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79. oturumunda düzenlediğimiz etkinlikle küresel bir vicdan çağrısına dönüştürdük" diye konuştu.

'GAZZE'DE İKİ SENEDE 54 BİNE YAKIN ÇOCUK MAALESEF YETİM KALDI'

Erdoğan, "Artan küresel krizlerle birlikte dünya çocuk karnesi ne yazık ki her geçen gün daha fazla kırık notla doluyor. Bugün 473 milyondan fazla çocuk, yani her altı çocuktan biri çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Göçe zorlanmış 50 milyondan fazla çocuk var. 2018-2024 yılları arasında 2 milyondan fazla çocuk hayata gözlerini mülteci olarak açtı. Bir vatana, bayrağa, toprağa ait olmak ne demek hiç bilmediler. Dünya yetim çocuk sayısı ise 150 milyonu geçti. Bu rakam büyük bir ülkenin nüfusuna denktir. Dünyada kolu kanadı kırık ne çok çocuk var değil mi? Henüz bu çocuklar için bir çözüm bulamamış, onlara haklarını eksiksiz teslim edememişken, bir de modern tarihin en büyük yetim kriziyle karşı karşıyayız. Gazze'de iki senede 54 bine yakın çocuk maalesef yetim kaldı. Bakıma ve korunmaya en muhtaç oldukları yaşlarda tehlikelerle dolu bir dünyada yapayalnızlar. Bu da yetmezmiş gibi açlığın silah olarak kullanıldığı, sivil altyapının yerle bir edildiği, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin yok edildiği bir zulümle karşı karşıyalar. Bugün Gazze'nin bebekleri dondurucu kış şartlarında derme çatma bez çadırların içinde gözlerimizin önünde soğuktan ölüyor. Dünyadan 400 kilometre yukarıdaki yörüngede yaşanıp çalışabilecek bir uzay istasyonu kuran insanlar, ne yazık ki yanı başımızdaki Gazze'de ısınacak bir konteyner kent bile kuramadı. Velhasıl şu bir gerçek ki çocuk hakları ancak dünyanın tüm çocuklarının gözünden akan yaşın değeri eşit olduğunda gerçek mahiyetine kavuşabiliyor" dedi.

'GEÇİCİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİL KALICI DEĞİŞİMLERİ HEDEFLEMELİYİZ'

Emine Erdoğan, "Ailenin güçlendirilmesi başlığının uluslararası gündemin merkezinde tutulmasının hayati önemini vurgulamak istiyorum. Dünyamız savaş, ayrımcılık, yoksulluk, göç, iklim değişikliği gibi birbiri içine geçmiş küresel krizlerle dolu. ve bu sınamalar gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. En büyük bedeli ise yine çocuklar ödüyor. O nedenle geçici çözümleri değil kalıcı değişimleri hedeflemeliyiz. Unutmayalım ki dünyanın neresinde olursa olsun çocukların hayata sağlam köklerle bağlanabileceği yegane yer aile toprağıdır. O yüzden gelin aile kurumunu küresel tehditlere karşı korumanın yollarını birlikte bulalım" ifadelerini kullandı.

'500'ÜN ÜZERİNDE ÇOCUĞUMUZA SICAK BİR YAŞAM ORTAMI SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, bir iyilik mirasını yaşatmak için bir aradayız. Bugün, 0-12 yaş aralığında 389 çocuğumuz güven ve sevgi içinde burada yaşamını sürdürüyor. Yenilenen alanlarıyla, bilim ve teknoloji evi, sağlık ve sosyal servis merkeziyle çocuk evleri sitemiz, daha güçlü bir yapıya kavuştu. Böylece 500'ün üzerinde çocuğumuza sıcak bir yaşam ortamı sunmayı sürdüreceğiz. İki ülke arasında oluşturduğumuz, çocuk ve aile alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Bu anlamda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2026 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesini çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu kapsamda koruma ve bakım altında 15 bin 508 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'yle 10 bin 841 çocuğumuzun 9 bin 96 koruyucu ailemiz yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Bu model kapsamında sadece 6 ay içerisinde 81 ilimizde 100 çocuğumuzu profesyonel koruyucu ailelere teslim ettik" dedi.