Emine Erdoğan'dan Fransa'daki 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Fransa'daki 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisine ilişkin paylaşım
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Fransa'da, Avrupa Konseyi ev sahipliğinde ziyarete açılan 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'da, Avrupa Konseyi ev sahipliğinde ziyarete açılan 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı. Serginin, Anadolu'nun yüzyıllara dayanan köklü dokumacılık geleneğini uluslararası topluma taşıyacak olması ise ayrıca mutluluk verici. Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi birikimine, doğa dostu üretim bilgeliğine ve kadın emeğinin paha biçilemez katkısına kapı aralayan bu özel serginin, tüm ziyaretçileri için ilham verici bir deneyim sunmasını temenni ediyorum. Sergide emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında sergiden fotoğraflara da yer verdi.

