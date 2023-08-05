Emine Erdoğan, Çorum Üyük Köyü'ndeki Sıfır Atık Projesi'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çorum'un Üyük Köyü'nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplanmasına öncülük eden köyün imamı Mustafa Yıldırım'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çorum'un Üyük Köyü'nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplanmasına öncülük eden köyün imamı Mustafa Yıldırım'ı tebrik etti.

Emine Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Anadolu Ajansı'nın Çorum'un Üyük köyü imam hatibi Mustafa Yıldırım'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin hazırladığı "Çevreci imamın sıfır atık hassasiyeti köyüne örnek oldu" başlıklı haberini alıntıladı.

Erdoğan, bunun üzerine yaptığı paylaşımda "Her zaman dile getirdiğim gibi sıfır atık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri. Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.