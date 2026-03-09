Emep'li Karaca: "Bu Savaşta NATO Bizi Koruyan Değil, Tam Tersine Bizi Tehlikeye Atan Bir Rol Oynuyor"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İran'dan atılan balistik füzenin Gaziantep üzerinde NATO tarafından imha edilmesine ilişkin olarak, "Emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bu savaşta NATO bizi koruyan değil, tam tersine bizi tehlikeye atan bir rol oynuyor. Hep birlikte NATO'ya hayır sözünü büyütmeli, haydut ABD, barbar İsrail'e karşı halkın gücünü göstermeliyiz" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e düşen füze parçaları, Ortadoğu'da büyütülen emperyalist - siyonist savaşın sınırlarımıza kadar dayandığını açık biçimde gösteriyor. Bu, bölgeyi ateşe atan emperyalist savaş politikalarının doğrudan sonucudur. 'NATO önledi' yaygarası da tesadüf değil; bu ülkedeki NATO üsleriyle ABD ve İsrail saldırganlığına en baştan beri lojistik ve istihbarati destek veren AKP iktidarı, bu suçu gizleyip, şimdi 'İran'ın füzesini NATO önledi' diyerek emperyalistlerin çıkarlarını halkın çıkarları gibi meşrulaştırmaya çalışıyor."

"Türkiye yıllardır NATO'nun askeri planlarının bir parçası haline getirildi"

Türkiye'yi İran'a yönelik emperyalist saldırganlığın ortağı yapmak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Bu savaş; emperyalist- siyonist güçlerin bölgeyi yeniden paylaşma savaşından başka bir şey değildir. Emperyalist güçlerin ve işbirlikçi bölgesel iktidarların yürüttüğü bu savaş, halkların güvenliğini değil; enerji yollarını, askeri üsleri ve bölgeyi yeniden paylaşma hesaplarını merkeze alıyor. Türkiye yıllardır NATO'nun askeri planlarının bir parçası haline getirildi.

Ülkemizin toprakları üslerle, radar sistemleriyle, füze kalkanlarıyla bu savaş sahasının içine çekildi. Şimdi bu politikaların bedelini sınır kentlerinde, üslerin bulunduğu kentlerde yaşayan halk ödüyor. Bugün Gaziantep'te yaşanan da tam olarak bunun sonucudur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, emperyalist savaş bloklarının parçası olmak değil; halkların barışını savunan bağımsız bir politika izlemektir.

"Ülke halkını hedef haline getiren bu savaş düzenine son verilmelidir"

Bu nedenle açık söylüyoruz: Türkiye'yi emperyalist savaş politikalarının ileri karakolu haline getiren tüm askeri anlaşmalar iptal edilmeli, NATO üsleri kapatılmalı; ülke halkını hedef haline getiren bu savaş düzenine son verilmelidir. Saray rejiminin emperyalist - siyonist saldırganlığa yedeklenme hesaplarının bedelini halkımız ödemeyecek! Ama bunun için yapmamız gereken en temel şey, bu savaşa dur demek, sarayın savaş politikalarına hep birlikte karşı çıkmak ve emperyalistlerin bölgeye yönelik saldırganlığına karşı bölge halklarıyla birlikte mücadele etmektir. Bunu yapabiliriz. Bütün Gaziantep halkına da sözümüz budur: Emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bu savaşta NATO bizi koruyan değil, tam tersine bizi tehlikeye atan bir rol oynuyor. Hep birlikte NATO'ya hayır sözünü büyütmeli, haydut ABD, barbar İsrail'e karşı halkın gücünü göstermeliyiz."

Kaynak: ANKA