EMEP'li Karaca, İzmir'de Eğitim Sen yöneticilerinin okula alınmamasını bakanlara sordu

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(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İzmir Bornova'daki Sait Güzelcan Ortaokulu'nda Eğitim Sen yöneticilerinin sendikal faaliyet kapsamında okula girişlerinin engellenmesini ve gözaltına alınması iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 16 Ekim 2026'da İzmir'in Bornova ilçesindeki Sait Güzelcan Ortaokulu'nda yaşanan olayları iki ayrı yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Soru önergelerinde yer alan bilgilere göre, Eğitim Sen şube yöneticisi iki kişi, sendikal faaliyet kapsamında Sait Güzelcan Ortaokuluna girmek istedi. Sendika yöneticilerinin kimliklerini okulun bahçe görevlilerine gösterdiği, bahçe görevlilerinin de o gün müdür vekilliği görevini yürüten müdür yardımcısıyla görüşerek öğretmenlerin misafir olarak okula alınmasında sakınca bulunmadığını bildirdiği belirtildi. Buna rağmen bekçilerin sendika yöneticilerinin okula girişini engellediği ve bir bekçinin polis ekiplerini çağırmasıyla olayın kolluğa taşındığı aktarıldı.

BEKÇİNİN COP ÇIKARDIĞI VE POLİS MEMURUNUN TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Karaca önergelerinde, olay sırasında sendika yöneticileri ile okul yöneticisinin hakaret ve tehditlere maruz kaldığını, bir bekçinin cop çıkararak saldırı pozisyonu aldığını savundu. Bir polis memurunun ise okul yöneticisini aracının plakasını alıp daha sonra yolda sıkıştırmakla tehdit ettiğinin öne sürüldüğünü aktaran Karaca, olay sırasında müdür vekili olarak görev yapan müdür yardımcısının, öğrencilerin gözü önünde polis aracının bagaj bölümüne bindirilerek gözaltına alındığını belirtti.

Yaşananların ardından iki sendika yöneticisi ile müdür vekilinin karakola götürüldüğü, sendika yöneticilerine "kamu düzenine uymama" gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı belirtildi. Müdür vekilinin ise gözaltı ve mahkeme sürecinin ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE SORULAR

Karaca, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yönelttiği sorularda, olaydan Bakanlığın ve İzmir Valiliği'nin haberdar olup olmadığını, kolluğun müdahalesinin, hangi hukuki dayanağa dayandığını ve olay sırasında görev yapan polis memurları ile bekçilerin kimliklerinin tespit edilip edilmediğini sordu.

Karaca ayrıca, eğitim çalışanlarına ve okul yöneticisine yönelik hakaret ve tehditler hakkında inceleme yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi. Müdür yardımcısının öğrencilerin gözü önünde polis aracının bagaj bölümüne bindirilerek gözaltına alınmasının işkence kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğini, gözaltının hangi somut gerekçe ve hukuki dayanağa dayandırıldığını da gündeme getirdi.

İki Eğitim Sen yöneticisine uygulanan idari para cezasının hangi kanun maddesine ve hangi somut fiile dayandığını soran Karaca, okul ve çevresindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediğinin de açıklanmasını istedi.

Önergede ayrıca adli ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, sorumlular hakkında yaptırım uygulanıp uygulanmadığı ve eğitim emekçilerinin sendikal faaliyetlerini yürütürken kolluk müdahalesi, tehdit veya idari yaptırımlarla karşılaşmasını önlemek için hangi tedbirlerin alındığı soruldu.

BAKAN TEKİN'E SENDİKAL HAKLAR VE ÖĞRENCİLERİN DURUMU SORULDU

Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e verdiği önergede ise okul yönetiminin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirilen sendika ziyaretine kolluk güçlerinin müdahale etmesinin nedenlerini sordu.

Bakanlığın olaydan haberdar olup olmadığını da soran Sevda Karaca, okul yöneticilerinin ve eğitim emekçilerinin haklarını korumak için hangi adımların atıldığının açıklanmasını istedi. Okul idaresinin sendika temsilcilerinin girişinde sakınca bulunmadığını belirtmesine rağmen kolluğun çağrılması, sendika yöneticilerine para cezası uygulanması ve müdür vekilinin gözaltına alınmasının gerekçelerinin araştırılıp araştırılmadığını da sordu.

Karaca, olayın sorumlularının tespit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığıyla temas kurulup kurulmadığının yanı sıra, eğitim-öğretim ortamında ve öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayların ardından öğrencilerin psikolojik durumlarının değerlendirilmesi için rehberlik ve psikososyal destek çalışması başlatılıp başlatılmadığını gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilip görevlendirilmediğini ve herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Karaca, eğitim kurumlarında sendikal faaliyetlerin güvenli biçimde yürütülmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlerin açıklanmasını istedi.

"SENDİKAL HAKLARIN KEYFİ BİÇİMDE ENGELLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Karaca, önergelerinde Anayasa'nın 51'inci maddesiyle güvence altına alınan sendika kurma ve sendikal faaliyette bulunma hakkının kamu görevlileri tarafından keyfi biçimde engellenemeyeceğini vurguladı.

Kolluk kuvvetlerinin görev ve yetkilerini kullanırken hukuka, ölçülülük ilkesine ve kişilerin temel haklarına uygun davranmasının zorunlu olduğunu belirtti. Karaca, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, kolluk personelinin tutum ve davranışlarının incelenmesi, hukuka aykırı uygulamalar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması ve eğitim emekçilerinin sendikal haklarının korunması için atılacak adımların açıklanmasını istedi.

Kaynak: ANKA