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EMEP'li Karaca, Akşehir'deki Kadına Yönelik Şiddet İddiasını Meclis Gündemine Taşıdı

EMEP'li Karaca, Akşehir'deki Kadına Yönelik Şiddet İddiasını Meclis Gündemine Taşıdı
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Konya'nın Akşehir ilçesinde garsonluk yapan 25 yaşındaki B.M.'nin alıkonulduğu, darbedildiği ve pencereden atılması sonucu ağır yaralandığı iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şüpheliler hakkında yapılan adli işlemleri sordu.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Konya'nın Akşehir ilçesinde garsonluk yapan 25 yaşındaki B.M.'nin alıkonulduğu, darbedildiği ve pencereden atılması sonucu ağır yaralandığı iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şüpheliler hakkında yapılan adli işlemleri sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Akşehir'de 25 yaşındaki B.M.'nin alıkonulduğu, darbedildiği ve pencereden atılarak ağır yaralandığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergede, ilçede garsonluk yapan B.M.'nin, iş yeri sahibinin oğlu A.Y. ve beraberindeki kişiler tarafından alıkonularak sorguya çekildiği ve darp edildiği, genç kadının daha sonra pencereden aşağı atılarak ağır yaralandığı, olayın ardından ambulans çağrılmadığı ve cep telefonundaki mesajların silindiği öne sürüldü.

Önergede ayrıca, B.M.'nin hastanede bulunduğu sırada bazı kişilerin odaya girerek kendisini tehdit ettiği ve "intihar ettim diyeceksin" şeklinde baskı kurduğu iddiasına yer verildi. Karaca, olayın "intihar" olarak gösterilmeye çalışıldığı ve mağdurun telefonundaki mesajların silindiği iddialarının soruşturmanın karartılması açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, kamu makamlarının fail ve yakınlarının nüfuzundan bağımsız, etkin bir soruşturma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN GÜRLEK'E ÜÇ SORU

Karaca, Bakan Gürlek'e "kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, darp ve delilleri karartma iddialarına ilişkin olarak şüpheli A.Y. ve diğer şüpheliler hakkında gözaltı veya tutuklama tedbiri uygulanıp uygulanmadığı ve şüphelilerin mevcut adli durumlarının ne olduğu; hastanede mağdur üzerinde baskı kurduğu ve olayı 'intihar' olarak göstermeye çalıştığı iddia edilen kişiler hakkında 'suç delillerini karartma, yok etme veya değiştirme' ile 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ayrıca soruşturma açılıp açılmadığı; mağdurun hayati tehlikesi ile tanık ve sanık baskısı ihtimali dikkate alınarak 6284 sayılı Kanun kapsamında hangi koruma ve güvenlik tedbirlerinin uygulandığı ve kadının korunması amacıyla başka tedbirlerin alınıp alınmadığı"nı sordu.

Karaca, kadınların yaşam hakkının korunmasının kamu makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, soruşturmanın etkin ve tarafsız biçimde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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