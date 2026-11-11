EMEP'li Karaca, 200 bin çocuğun SED desteğini eski bakanın fon gelirine eşitledi

(TBMM) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kadın yoksulluğundan çocuk işçiliğine, kadın cinayetlerinden çocuk istismarına kadar birçok başlıkta iktidarın politikalarını eleştirerek "Kadınlar yoksullukla baş etmek için birbirine borç veriyor, çocuklar çalışmak zorunda kalıyor, kadınlar şiddetten kaçacak yer bulamıyor. Siz hala çıkıp toplumu tehdit eden LGBTİ'ler diyorsunuz. Asıl tehdit bu düzenin kendisi değil mi?" diye sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Bakanlığın aileyi koruma ve güçlendirme söylemi ile kadınların, çocukların ve emekçi ailelerin yaşadığı gerçekler arasındaki çelişkiye dikkati çekti.

İktidarın aileyi güçlendirmekten söz ettiğini ancak yaşanan hak ihlalleri, ölümler ve adaletsizlikler karşısında hak aramak için bir araya gelmek zorunda kalan ailelerin sayısının arttığını belirten Karaca, Dilovası, Gayrettepe, deprem mağdurları ve İliç davasında adalet arayan aileleri hatırlattı. Karaca, "Siz aileleri güçlendirelim derken, haklarını aramak, adalet istemek için bir araya gelmek zorunda kalan ailelerin sayısını ve çeşidini artırdınız. Bu muydu aileyi güçlendirme projeniz?" dedi.

"KADINLARIN YÜZDE 88'İ YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYOR"

Ekmek ve Gül'ün 15 ilde 2 bin 804 kadınla gerçekleştirdiği "Kadın Yoksulluğu Panoraması" araştırmasının sonuçlarını Bakanlığa ilettiğini hatırlatan Karaca, araştırmanın kadınların yaşadığı ekonomik koşulları ortaya koyduğunu söyledi. Araştırmaya göre kadınların yüzde 88'inin yoksulluk, yüzde 15'inin ise açlık sınırının altında yaşadığını belirten Karaca, her iki kadından birinin maddi imkansızlık nedeniyle temel ihtiyaçlarından vazgeçtiğini, yüzde 87,5'inin gelirinin en büyük bölümünü gıdaya harcadığını ve yüzde 61,8'inin bankalara ya da yakınlarına borçlu olduğunu aktardı.

Kadınların beşte birinin ek iş yapmak zorunda kaldığını, ek iş yapan kadınların yüzde 90'ının hane gelirinin 40 bin liranın altında olduğunu vurgulayan Karaca, "Kadınlar gündüz işte çalışıyor, akşam eve gelip paketleme, el işi yapıyor. Çocuğunun ihtiyacından kısmamak için kendi ihtiyacından vazgeçiyor. Yoksul kadınların aile yaşamı yok. Yoksul çocuklar anne babalarını göremiyor bile; çünkü anne de baba da geçinebilmek için çalışmak zorunda" diye konuştu.

"KADINLARIN SORUNU CV YAZMAYI BİLMEMEK DEĞİL"

Bakanlığın kadınlara özgeçmiş hazırlama eğitimi verilmesinin faaliyet olarak gösterilmesini eleştiren Karaca, kadınların temel sorununun iş başvurusu yapmayı bilmemek değil, düşük ücretli ve güvencesiz işlere mahküm edilmek olduğunu söyledi.

Bakanlığın 2027 yılında 119 bin kadını işbaşı eğitim programına almayı hedeflediğini hatırlatan Karaca, geçici ve düşük ücretli işler yerine güvenceli istihdam politikalarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Türkiye'de aktif kamu kreşi sayısının yalnızca 349 olduğunu ifade eden Karaca, "Kreş açmıyorsunuz, ücretleri sizin iktidarınız yükseltmiyor, sendikal örgütlenmenin önünü de bu iktidar kapatıyor. Ne yapacaksınız güvenceli istihdam için? Bir projeniz var mı?" diye sordu.

"ŞİDDETTEN KAÇAN KADINLARA SEMİNER DEĞİL DEVLETİN CAYDIRICI GÜCÜ GEREKİYOR"

Ekonomik bağımsızlığın kadınların şiddetten uzaklaşabilmesinin temel koşullarından biri olduğunu vurgulayan Karaca, şiddetten kaçan kadınlara aile bütçesi yönetimi, beden dili ve özgeçmiş hazırlama eğitimleri verilmesini eleştirdi. Kadınların ihtiyacının seminerler değil, şiddet uygulayan failler karşısında devletin caydırıcı gücünü görmek olduğunu söyleyen Karaca, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) ve kadın sığınmaevi sayılarındaki yetersizliğe dikkat çekti.

Bakanlığın beş yılda 5 bin faile yarım günlük seminer verdiğini, faaliyet raporlarının eğitim, çalıştay ve protokollerle dolu olduğunu belirten Karaca, üç ilde kadın konukevlerinin taşınması için onay alınmasının dahi faaliyet olarak sunulmasını eleştirdi.

"BİR BERAAT KARARI SİZE NE HİSSETTİRDİ?"

Konuşmasında çocuklara yönelik cinsel istismar davalarına da değinen Karaca, Bakanlığın Fatmanur Çelik ve Hifa İkra'nın yaşadıklarını yakından takip ettiğini açıklamasına tepki göstererek, "Beraat kararı size ne hissettirdi?" diye sordu.

Nilay Esmer'in yaşadıklarını da gündeme getiren Karaca, babasının cinsel istismarına uğrayan kız çocuğunun, fail suçüstü yakalanıp 13 yıl hapis cezası almasına rağmen iki ay sonra istinafta beraat ettiğini belirtti. Kardeşlerinin tanıklığına ve devam eden tehdit ve ısrarlı takibe dikkat çekti.

Esenyurt'ta cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası alan bir failin Yargıtay tarafından tahliye edildiğini, failin kız çocuğunu tehdit etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Karaca, "Tek bir kadının bile şiddete uğramasını kabul etmiyorsunuz madem, neden bu kadar fail sokakta, açıklayın" dedi.

"ÇOCUKTAN İŞÇİ OLMAZ DİYEBİLECEK MİSİNİZ?"

Türkiye'de 6 milyon 708 bin çocuğun yoksul olduğunu, her üç çocuktan birinin temel ihtiyaçlarına ulaşamadığını belirten Karaca, sosyal yardımların çocukların beslenme, eğitim ve barınma ihtiyaçlarını güvence altına alamayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte devletin çocuk işçiliğini yaratan politikalar izlediğini savunan Karaca, çocuk işçiliğinin yoksul ailelerin temel gerçeklerinden biri haline geldiğini ifade ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına, "Siz Aile Bakanı olarak çıkıp burada 'Çocuktan işçi olmaz' diyebilecek misiniz?" diye seslendi.

"200 BİN ÇOCUĞA VERDİĞİNİZ SED DESTEĞİ, ESKİ BAKANINIZIN DÖRT AYDA YEDİĞİ PARAYA EŞİT"

Kadınlara günlük 70 kuruş ayıran bütçeyi eleştiren Karaca, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya dönemine ilişkin fon vurgunu tartışmasını da gündeme getirdi. Karaca, 200 bin muhtaç çocuğa verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin toplamının, eski bakanın dört ayda fondan kazandığı paraya eşit olduğunu söyledi.

Kadınların yoksullukla mücadele etmek için birbirine borç verdiğini, çocukların çalışmak zorunda kaldığını, kadınların şiddetten kaçacak yer bulamadığını ve işyerlerinde tacize uğradığını belirten Karaca, kışın sıcak bir yemek ve yatak bulabilmek için Cumhurbaşkanına söz söyleyip cezaevine girmeyi göze alan emeklilerin yaşadığı bir ülke tablosu çizdi.

Konuşmasının sonunda iktidarın LGBTİ'leri toplumsal tehdit olarak gösteren söylemini eleştiren Karaca, asıl tehdidin kadınların, çocukların ve emeklilerin yaşam koşullarını ağırlaştıran düzen olduğunu söyledi.

Karaca, "Bu ülkede ailelerin sofrasından ekmeği eksilten, çocukların geleceğini çalan, kadınları yoksulluğa ve şiddete mahküm eden bu düzenin kendisi değil mi? Siz LGBTİ'leri hedef gösterirken, bu ülkenin kadınlarından, çocuklarından ve emeklilerinden çalınan hayatların hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA