EMEP Genel Başkanı Aslan, Türkiye'ye BM'de Küba ambargosuna karşı oy çağrısı yaptı

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Küba'ya yönelik ambargonun kaldırılması için yapılacak oylamada Türkiye'nin tasarı lehinde oy kullanması çağrısında bulundu. Ambargonun Küba halkının yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirten Aslan, "ABD emperyalizmi ile yapılan açık-gizli siyasal ve askeri bütün anlaşmalar feshedilsin" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, BM Genel Kurulu'nun Küba'ya yönelik uygulanan ambargonun kaldırılması oylanması öncesi açıklama yaptı. ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını eleştiren Aslan, uygulanan ambargonun halkın yaşam koşullarını ağırlaştırdığını dile getirdi.

Aslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD emperyalizminin Küba'yı teslim almak üzere onlarca yıldır sürdürdüğü ambargonun kaldırılması için verilen karar tasarısını oylayacak. 60 yılı aşkın süredir zaman zaman gevşetilen, zaman zaman da sertleştirilen ambargo kesintisiz olarak sürse de Donald Trump yönetimi petrol sevkiyatlarına gümrük vergileri ve finansal engeller getirilerek ambargoyu tarihin en ağır seviyesine taşıdı. Geçmiş yıllarda BM Genel Kurulu'nda ambargonun kaldırılmasına yönelik kararları tanımayan ABD emperyalizminin son aylarda yaptırımları ağırlaştırması nedeniyle adada ciddi kriz yaşanmaktadır. Öte yandan ABD yönetimi, Eylül 2026'da aldığı son kararla ambargonun yasal dayanağını oluşturan yasayı Eylül 2027'ye kadar uzatmıştır.

Özellikle enerji ve petrol ambargosu nedeniyle Küba halkı ciddi bir krizle yüz yüze. Adaya yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle günde 10-15 saati bulan elektrik kesintileri yaşanmakta; bu kesintiler gıda kıtlığını ve tedavi süreçlerinin aksamasını da beraberinde getirmektedir. Ambargo nedeniyle ülkede ameliyatlar yapılamaz noktaya gelmiş ve küvözde bebek ölümleri yaşanmaktadır. Bu durum sağlık sistemini işlemez hale getirmektedir. ABD emperyalizminin engellemeleri nedeniyle çeşitli limanlarda bekletilen 7 bin konteyner de Küba'ya ulaştırılamıyor.

BM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylama ABD'ye karşı uluslararası bir kamuoyu oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Ancak bilinmelidir ki; geçtiğimiz yıllarda ABD ve İsrail'in aleyhteki kararlarına rağmen defalarca kez benzer kararlar BM Genel Kurulu'nda alınmış olmasına rağmen bu durum ABD'nin ambargoyu sonlandırmasını sağlayamamıştır.

BM kararlarının; Venezuela'da Devlet Başkanı Madoru'yu evine düzenlediği baskınla kaçırarak alıkoyan, Küba'da insanlığı felakete sürükleyen ambargoyu uygulayan ABD haydutluğunu engellemediği açıktır. Öte yandan Trump yönetimi yarın yapılacak oylama öncesi tasarının aleyhinde oy kullanması için üye ülkelere istihbarat ve diplomasi kanalları üzerinden ciddi baskı yapmakta; bazı Afrika ülkelerini ise yardımları kesmekle tehdit etmektedir. Saldırgan ABD emperyalizmi bu yolla Küba'da iç karışıklık çıkararak kendi çıkarlarına uygun bir yönetim belirleyerek ülkeye boyun eğdirmeyi amaçlamaktadır.

Küba'ya uygulanan ambargonun kaldırılması için ABD'ye dönük uluslararası baskının artırılması için Türkiye hükümeti yarın yapılacak oylamada ambargonun kaldırılması yönünde oy kullanmalıdır.

Ancak BM kararlarının dizginleyemediği ABD emperyalizminin saldırganlığını püskürtebilecek gerçek güç Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya; Afrika'dan Uzak Asya'ya kadar halkların emperyalizme karşı yürüttükleri mücadelenin büyütülmesi ve dünyayı kana boğan emperyalist savaşlara ve gerilimlere karşı halkların enternasyonalist dayanışmasının güçlendirilmesidir. Uluslararası alanda daha güçlü bir birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde emperyalist politikalara karşı daha güçlü bir ortak mücadele hattı kurulmalıdır.

İnsanlık krizi ile burun buruna bulunan Küba halkı ile enternasyonalist dayanışmanın büyütülmesi için siyasi partiler başta olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerine mücadeleyi ilerletme çağrısı yapıyoruz. Küba'ya dönük emperyalist abluka kaldırılsın! ABD emperyalizmi ile yapılan açık-gizli siyasal ve askeri bütün anlaşmalar feshedilsin."

Kaynak: ANKA