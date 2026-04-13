İliç Maden Davasında Yeni Bilirkişi İhtiyacı

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasına ilişkin davada hazırlanan bilirkişi raporundaki heyetten bir profesörün Anagold Madencilik'le ticari ilişkisinin ortaya çıkmasına dair, "Davaya esas kabul edilen taraflı bilirkişi raporuna dayanak yapılarak açıklanacak karar şimdiden hukuksuzdur. İliç'te adalet için yeni bilirkişi raporu hazırlanmalı, yargılama dosyası kamu görevlileri de dahil edilerek genişletilmelidir. Yarın hukuksuzluğa izin vermemek için hayatını kaybeden işçi aileleriyle duruşma salonunda olacağız" açıklamasını yaptı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" İliç'te 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan Çöpler Altın Madeni katliamına ilişkin davanın yarın görülecek duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. Karar duruşması öncesi İliç skandallarına bir yenisi eklendi. Mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunda imzası olan profesörün, katliamın sorumlusu Anagold Madencilik ile ticari ilişkisi ortaya çıktı. ODTÜ'lü akademisyenler tarafından hazırlanan ilk bilirkişi raporunda faciadaki ihmaller somut şekilde sıralanırken mahkeme heyeti değiştikten sonra dosyaya giren ve davanın temel dayanağı haline gelen ikinci raporda imzası olan Prof. Dr. Zafir Ekmekçi'nin maden şirketiyle olan bağları ticari nitelikte. Prof. Dr. Zafir Ekmekçi'nin kurucusu ve müdürü olduğu Hacettepe Mineral Teknolojileri Ltd. Şti.'nin resmi referans listesinde Anagold ve alt yüklenici Çiftay firmalarının isimleri yer alıyor. Davaya esas kabul edilen taraflı bilirkişi raporuna dayanak yapılarak açıklanacak karar şimdiden hukuksuzdur."

"İliç'te adalet için yeni bilirkişi raporu hazırlanmalı"

İliç'te adalet için yeni bilirkişi raporu hazırlanmalı, yargılama dosyası kamu görevlileri de dahil edilerek genişletilmelidir. Yarın hukuksuzluğa izin vermemek için hayatını kaybeden işçi aileleriyle duruşma salonunda olacağız. Tüm emek ve demokrasi güçlerini de bu adalet mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA