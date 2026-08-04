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Bergüzar Korel'den "Kulaklığımı Yiyeceğim" Çıkışı

Bergüzar Korel'den 'Kulaklığımı Yiyeceğim' Çıkışı Haber Videosunu İzle
Bergüzar Korel'den 'Kulaklığımı Yiyeceğim' Çıkışı
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Bergüzar Korel, görüntülendiği videoda yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun "Kulaklığımı yiyeceğim, kış gelsin, yağmur yağsın" sözleri öne çıktı.

Bergüzar Korel, samimi halleriyle dikkat çeken bir videoyla gündeme geldi.

Doğal tavırlarıyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Kulaklığımı yiyeceğim, kış gelsin, yağmur yağsın" ifadelerini kullandı. Korel'in esprili sözleri ve neşeli halleri videoya yansıdı. Bergüzar Korel'in bu keyifli anları dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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