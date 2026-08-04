Haberler

Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede çalışan A.S. (46), çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, işlemleri için Malatya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da Salah için geri sayım! İmza an meselesi

Bu iş tamam! İmza an meselesi

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı

Süper Lig devi çıldırdı! Vlahovic'e de teklif yaptılar
34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyaretleri gündem oldu! Fotoğraftaki detay duygulandırdı
Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada

Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada
Ülke bir anda karanlığa gömüldü: Bir yandan ABD, bir yandan...

Ülke bir anda karanlığa gömüldü: Bir yandan ABD, bir yandan...
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti