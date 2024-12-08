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Emekli Polisi Öğrencilerine Türküyle Eğitiyor

Emekli Polisi Öğrencilerine Türküyle Eğitiyor
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61 yaşındaki emekli polis memuru Refik Keskinoğlu, özel güvenlik kursunda eğitim verdiği öğrencilerine türkü söyleyerek dersleri daha eğlenceli hale getiriyor. Müzikle iç içe bir yaşam süren Keskinoğlu, türkülerin hayatındaki yerini vurguluyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde özel güvenlik kursunda eğitmenlik yapan 61 yaşındaki emekli polis memuru Refik Keskinoğlu, türkülere olan tutkusunu sınıfa da taşıyarak ders aralarında türküler seslendiriyor.

Emniyet teşkilatında 20 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Keskinoğlu, 12 yıldır özel güvenlik kursunda öğrencilere güvenlik tedbirleri, silah ve atış konusunda eğitim veriyor

Ortaokul yıllarından beri türkülere sevdalı olan Keskinoğlu, emeklilik yıllarında bunu bir adım ileri taşıyarak koro kurma faaliyetlerinde bulundu, müzik eğitiminin yanı sıra korolarla sahne aldı.

Evde, sahnede türkü söyleyen Keskinoğlu, ders verdiği sınıfta da zaman zaman öğrencilerine türküler seslendiriyor.

Refik Keskinoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren türküleri hep çok sevdiğini söyledi.

Meslek hayatında da bazı etkinliklerde sahne aldığını anlatan Keskinoğlu, şöyle devam etti:

"Türkü benim için bir aşk. Çeşitli korolara katıldım ve 5 yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına gittim. Bu yıl Terme Birlik ve Dayanışma Türk Halk Müziği Korosu'nun kurucularından biri oldum. Koronun başkan ve yönetimiyle birlikte bu oluşumu hayata geçirdik. Mesleğim sırasında da müzikle ilgiliydim. Tayini çıkan arkadaşlar, emekli olan arkadaşlarımızın veda gecesi olurdu polisevinde veya benzeri yerlerde buralarda müzik eşliğinde eğlence yapılırdı, alırdım mikrofonu söylerdim, sahne alışkanlığım buralardan geliyor."

Dikkati dağılan öğrencilere türkü

Ders anlatırken de türkülerden kopamadığını ifade eden Keskinoğlu, "Yirmi dakikadan sonra dikkati dağılan öğrencilerimi neşelendirmek ve dikkatlerini toplamak için bazen bir türkü söylüyorum. Bu yöntemle hem öğrencilerin uykusunu açıyor hem de derslere odaklanmalarını sağlıyorum." diye konuştu.

Kurstaki görevinden sonra soluğu koroda aldığını belirten Keskinoğlu, kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını dile getirerek, "Burası benim ekstra ikinci çalışmam oluyor dersten sonra öğrenci statüsündeyim. Öğrenmek bitmez. Türküleri söylemek de güzel. Çeşitli yörelere ait türküleri piyasaya çıkarıp millete dinletmek kadar güzel bir olay yok benim için." dedi.

Keskinoğlu, hayatının her anında türkülerin olduğunu vurgulayarak, "Evde, yolda, her yerde rahatlıkla türkü söyleyebiliyorum. Arkadaşlar arasında ' Eskiden polistin solist oldun' diye espri yapılıyor. Bu esprilere ben de katılıyorum. Eskiden polistim, şimdi solist oldum." ifadelerini kullandı.

Özel güvenlik kursunda eğitim alan Ümran Coşkun ise Keskinoğlu'nun derslerde ve teneffüste türkü söylemesinin adaptasyonlarını artırdığını belirterek, "Hocamızın derslerde ve aralarda türkü söylemesi derslere daha çok adapte olmamızı sağlıyor, bizi de ayrıca eğlendiriyor, derslerimiz daha güzel geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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