Emekli Polis Memuruna Eşini ve Çocuğunu Öldürme Cezası

Bağcılar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan emekli polis memuru Cengiz Bedir, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Bedir ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları sanığın üst sınırdan ve indirim verilmeden cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Bedir, eşi ile oğlunun kendisini öldürmek istediğini, pişman olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "alt soydan tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh'in ise beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, emekli polis memuru sanık Cengiz Bedir ve maktul Zeynep Bedir'in evli oldukları, maktul Ömer Faruk Bedir ile birlikte 3 çocukları olduğu aktarılmıştı

Sanık ile eşi arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve boşanma davası açtıkları belirtilen iddianamede, yakınlarının 8 Mart 2024'te maktuller ve sanığa ulaşamadıkları için kayıp ihbarında bulundukları kaydedilmişti.

Sanık Bedir'in 9 Mart 2024'te Kırklareli'nde bulunan tarlasına giderken aracının çamura saplanması sonucu köylülerden yardım istediğinin anlaşıldığı ve aracın çamura saplandığı bölgenin etrafında araştırma yapıldığı bilgisi verilen iddianamede, tarlada kan izi ve yeni kazılmış toprak alan olduğu, kontrol edildiğinde başları kesilerek vücutlarından ayrılmış şekilde maktullerin cesetlerine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Cengiz Bedir'in "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "altsoydan tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Diğer sanıklar Muhammed Nureddin Sarraç ve M. Subhı Muqresh hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.