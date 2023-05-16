Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz Partisinden İstifa Etti

EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akdeniz, “Lobicilik, kuliscilik sosyalist bir partide yer bulamaz, bulursa o parti devrimci olmaz. Çıkar ilişkilerine kapı aralayan inceltilmiş lobi organizasyonları yakın geçmiş ve geleceğin en büyük tehlikesidir” dedi. Emek Partisi’nden yapılan açıklamada ise “Bu kararın partimiz açısından üzücü olduğunu bütün kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Aynı zamanda istifanın biçiminin parti tüzüğümüz ve işleyişi açısından izahı mümkün değildir” denildi.

EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akdeniz, "Lobicilik, kuliscilik sosyalist bir partide yer bulamaz, bulursa o parti devrimci olmaz. Çıkar ilişkilerine kapı aralayan inceltilmiş lobi organizasyonları yakın geçmiş ve geleceğin en büyük tehlikesidir" dedi. Emek Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Bu kararın partimiz açısından üzücü olduğunu bütün kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Aynı zamanda istifanın biçiminin parti tüzüğümüz ve işleyişi açısından izahı mümkün değildir" denildi.

EMEK Partisi'nin Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, genel başkanlıktan ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Akdeniz, istifasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akdeniz, istifasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"15 Nisan tarihli MYK toplantısında vekil adayı için tartışılan isimler konusunda özellikle not düştüğüm bir 'şerh kararım' bulunmaktadır. Bu şerh, yalnızca ve yalnızca, iki vekil adayından birinin dahi işçi olmamasına dairdir. EMEP'in çeyrek asrı aşan mücadele tarihinde ve nihayet bugününde işçi kökenli genel başkan ve işçi milletvekili çıkaramaması üzücüdür, hepimizin sorumluluğundadır. 14 Mayıs seçimlerine doğru devrimci işçi partisi kimliği taşıyan bir parti olarak EMEP'in iki vekil çıkarma imkanı varken hala bunlardan birini bir işçiden veya işçi kökenli bir devrimciden yana tercih etmemesi benim açımdan kabul edilemez. Nitekim bu özelliği haiz çokça işçi yoldaşımız vardır. Ne yazık ki bu şerh kararım, tüm uyarılarıma rağmen, GYK üyelerine, il ilçe yöneticilerine ve üyelere ulaştırılmamıştır…

"İKNA TURUNA ÇIKILDI"

Genel Başkan tanınıyor, o milletvekili gibi' şeklindeki söylemler üyelerin masum duygularını istismar için de kullanılmıştır. Nitekim sözünü ettiğim triumvir yapı, ben seçim kampanyası dahilinde il mitinglerini dolaşırken, bilgim dahilinde olmadan kendince 'sorunlu' kentleri dolaşmıştır ve aday yapılmadığım için tepki gösteren üye ve yöneticileri 'ikna' turuna çıkmıştır. Bu ilginç faaliyetle ilgili ne öncesinde ne de sonrasında, sekreterya üyesi olan Genel Başkan'a, herhangi bir bilgi verilmemiştir. Daha vahimi bu görüşmelerde 'Genel Başkan aslında görevinde çok başarılı ama biz kolektif çalışmaya daha uygun ve Meclis ortamından etkilenmeyecek arkadaşları önerdik' mealinde sözler sarf edilmiştir. Yani 'başarılı' (!) bir Genel Başkan olarak benim kolektif çalışmaya daha uzak olduğum, Meclis ortamına girince olumsuz sapma ya da eğilimlerde bulunabileceğim üstü kapalı olarak ima edilmiştir. Bu hem şahsıma hem de EMEP'in Genel Başkanlık makamına hakarettir. Bu durumda istifa kararım sadece şahsi onuruma değil, Genel Başkanlık makamına da saygının bir ifadesidir.

Lobicilik, kuliscilik sosyalist bir partide yer bulamaz, bulursa o parti devrimci olmaz. Çıkar ilişkilerine kapı aralayan inceltilmiş lobi organizasyonları yakın geçmiş ve geleceğin en büyük tehlikesidir. Sovyet partisi ve Sovyet yönetiminin çöküşü bunun sayısız örnekleriyle doludur. Bununla asla uzlaşmayacağım, asla bir parçası olmayacağım. EMEP'in kuruluşundan bugüne gerek Emek Gençliği gerekse parti örgütlerinin birçok kademesinde görev aldım. Hiçbir zaman aklımda makam ya da koltuk olmadı. Bu mücadeleye milletvekili olmak için de katılmadım. Böylesi bir heves, her şeyden önce can vermiş yoldaşlara, onların ailelerine en büyük saygısızlık olurdu ve asla yüzlerine bakamazdım…"

"PARTİMİZ AÇISINDAN ÜZÜCÜ"

Emek Partisi MYK'dan istifaya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"9. Kongremizde Genel Başkanlık görevine getirilen parti üyemiz Ercüment Akdeniz GYK'mız ve parti kamuoyumuz açısından kabul edilmesi mümkün olmayan bir tutumla görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştır. Partimiz Ercüment Akdeniz'in istifasını bütün kamuoyu gibi kendi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla öğrenmiştir.

Bu kararın partimiz açısından üzücü olduğunu bütün kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Aynı zamanda istifanın biçiminin parti tüzüğümüz ve işleyişi açısından izahı mümkün değildir.

Partimiz açısından Genel Başkanlık görevi her parti görevi gibi değerli ve önemli bir görevdir. Ama hiçbir zaman özel bir makam olmamıştır. Partimizin her üyesi ve yöneticisi esas olarak bir parti işçisidir ve bu bilinçle işçi sınıfının devrim ve sosyalizm davasına hizmet eder. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Kamuoyunu bilgilendiririz."