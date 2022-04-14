Elvan'ı yakan eski eşi: Olay kazayla oldu

FATSA, ORDU (DHA) - ORDU'da, 3 ay önce eski eşi Elvan Sözkesen'i (38), üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşe verip yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38), ilk kez hakim karşısına çıktı. Emiroğlu, mahkemede, "Öldürmek isteseydim daha önce beni aldattığında öldürürdüm. Olay kazayla oldu" dedi.

Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi.