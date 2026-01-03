Sırra kadem basan Elif'i arama çalışmaları 7'nci gününde; dijital verilerden de sonuç alınamadı

'ARACA ULAŞAMAMAMIZ AÇIKLANABİLİR DEĞİL'

Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na gelip, Elif Kumal'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal ile eşi Fatma Kumal'la görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Göç, "İlk gün, pazar günü, o gün burada çok fazla offroadcu, motosikletli ve bu bölgeden insanlar da vardı. Bugünden hiç geri kalmayacak şekilde, didik didik bütün her yeri aradık. 3 kez İHA'mız geldi, dün yine geldi, akşam hava kararıncaya kadar, 21.00'a kadar buradaydı. Birkaç noktayı belirlediler lazerle. Arkadaşlarımız en derin yerlere kadar indiler, çıktılar. Yine sonuç alınamadı. Helikopterimiz geldi, yine gelecek. Hazır bekliyor. Dronlarımız, 16 tane dronumuz ekiplerin elinde devamlı sahayı tarıyorlar. Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok" dedi.

'430 PERSONEL SAHADA, GÖLETTE YENİDEN DALIŞ YAPILACAK'

Aramaların sadece yarımadada değil, denize paralel giden tüm yollarda sürdürüldüğünü söyleyen Kaymakam Göç, Yukarıyapıcı Göleti'ne de bir kez daha dalış yapılacağını belirterek, "Sadece burada değil, jandarmamızın, emniyetimizin, diğer kurumlarımızın, istihbarat kurumlarının bütün personeli bu işin üzerinde. Sadece buradakiler değil. Bugün de burada en az 430 tane personelimiz katılımcımızla birlikte, bir gittiğimiz yeri, belki üzerinden geçip gidiyorsunuz, görmüyorsunuz, öyle bir şey olabilir diye tekrar geçiyoruz. Biz inşallah sevindirici bir haber bekliyoruz. Bugün biraz zor, çünkü hava çok kötü. Ama denize paralel giden yolların yol güzergahından bütün araçlar, şahıslar yürüyerek, gidebilecek, inebilecek araçların bütün noktalarını tek tek kontrol ettiler. Yine oraları da dronlarla, inilemeyen, hava muhalefeti nedeniyle denizden ulaşılamayan yerlere de dronlarla tekrar bakıyorlar. Emniyetimizin dalış ekibi yine 1-2 dalış yapacak. Son bir dalış yapacak, aklınızda kalmasın diye, kaç kez dalış yaptığı yeri tekrar kontrol edecek. Bugün bir daha dalış yapacak. İnşallah güzel bir şekilde neticeleninceye kadar devlet olarak bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

'HABER ALINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SONLANMAYACAK'

Basın mensuplarına da çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Göç, şu ana kadar Elif Kumal ve kamptan ayrıldığı öne sürülen otomobiline dair bir iz bulunamadığını belirterek, şöyle konuştu: "Elif kardeşimizden bir haber alabilmek için, olayın meydana geldiği günden beri devletimiz bütün imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Sayın Valimizin talimatlarıyla, Vali Yardımcımızın da başkanlığında, Alay Komutanımız, emniyet birimlerimizin temsilcileri, çevre illerden gelen temsilciler, AFAD Başkanımızla birlikte toplantı yaptık. Şimdiye kadar yaptıklarımızı tekrar gözden geçirdik. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili harekat tarzını da belirledik tekrar. Bugün 430'un üstünde personelle arama-tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bugün ilk günkü gibi muhtarlarımızı tekrar harekete geçirdik. Arama yaptığımız her yeri tekrar elden geçiriyoruz. Köylerimizden gönüllülerle birlikte. Bu çalışmalarımıza hem su altı arama çalışmaları hem havadan çalışmalarla da devam ediliyor. İHA'larımız, helikopter desteğimiz ve dronlarla bu çalışmalarımız bugün de devam edecek. Elif kızımızdan inşallah olumlu, sevindirici bir haber alıncaya kadar çalışmalarımız sonlanmayacak" diye konuştu.