Elazığlı Zehra Türkiye Şampiyonu

Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Zehra Ayza Çınar, şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 35 ilinden 560 sporcunun katılımıyla 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Elazığlı sporcu Zehra Ayza Çınar'ın kadınlar kategorisinde 51 kiloda mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, zorlu müsabakaların ardından rakiplerini geride bırakarak, Türkiye şampiyonluğunu elde eden Çınar'ın altın madalyanın sahibi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuz Zehra Ayza Çınar'ı ve antrenörü Abdullah Barış'ı tebrik ediyoruz. Sporcumuzun elde ettiği bu önemli başarı, Elazığ'da sporun ve gençlerimizin desteklenmesi adına yürütülen çalışmaların gurur verici bir sonucudur. Çınar'a başarılarının devamını diliyor, başta ailesi ve antrenörü olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz."

Kaynak: AA