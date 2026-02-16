CHP'li Erol'dan, Elazığ'ın, Kültür Yolu Festivali Düzenlenecek İller Arasına Dahil Edilmemesine Tepki

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın, Kültür Yolu Festivali düzenlenecek iller arasına dahil edilmemesinin eleştirerek, "Şehrimizin bir kez daha yok sayılmasına izin vermemiz ve buna razı olmamız mümkün değildir. Bu hususta şehrimizin tüm dinamiklerine çağrı yaparak bir kez daha gerekli güç birliğini oluşturması gerektiğini ifade ediyorum. Tıpkı yatırım alanları konusunda olduğu gibi bu konuda da sonuç alana kadar geri adım atmayacağımızı kamuoyuna tüm samimiyetimle iletiyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2026 yılında 26 şehri kapsayacak Kültür Yolu Festivali etkinliğine dahil edilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

Erol, "Elazığ'ın kadim kültürünü kelimelerle anlatmak ne kadar zor ise bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen devasa bir etkinliğe yıllardır Elazığ'ımızın dahil edilmemesini anlamak bir o kadar zordur" ifadelerini kullandı.

Binlerce yıl boyunca birçok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bu topraklarda, bu birikimle oluşan kadim bir kültürün ev sahibi olan Elazığ'ın, Harput'tan Palu'ya, Keban'dan Baskile'e her mahallesinden, her ilçesine kadar kültür denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Onlarca yıldır yapılan hatalar nedeniyle şehrimizin bu konuda ne yazık ki istenilen seviyeye gelememesini acı reçetesi yine Elazığ ve Elazığ halkına kesilmekte, şehrimizin tanıtımı için büyük bir fırsatı barından Kültür Yolu Festivallerinde Elazığ yıllardır yok sayılmaktadır. Elazığ'ın çevresindeki illerin tamamı bakanlık tarafından düzenlenen bu tarz etkinliklerle ciddi bir yol alırken şehrimiz ne yazık ki kadim kültürü ve musikisi ile baş başa bırakılmaktadır. Bu durum ve yok sayılma anlayışı artık tahammül sınırlarımızı aşmıştır. Şehrimizin en temel hakkı olan konularda, en fazla kriterleri karşılayan şehir olmasına rağmen yok sayılması artık tüm iyi niyet karinelerini ne yazık ki tüketmiştir."

Elazığ, sadece Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından değil, birçok konuda yıllardır sistematik bir yok sayılma anlayışıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bizlerin de bu durum karşısında susması ve basit gerekçelerle 'demek ki nedeni varmış' deyip iç çekerek diğer şehirlerin ilerleyişini izleyeceğimiz sanılıyorsa bu büyük bir yanılgıyı içerir. 'Elazığ büyükşehir değil' denilerek kültür yolu festivali dışına itiliyor, 'Elazığ küçük şehir değil denilerek' Bir Anadolu Şenliği festivali dışına itiliyor, Elazığ İç Anadolu Bölgesinde değil, deniliyor yatırım alanı dışına itiliyor. Sonra bir bakıyoruz ki büyük şehir olmayan kentler Kültür yolu festivaline dahil ediliyor. Bir bakıyoruz İç Anadolu Bölgesinde olmayan iller yatırım alanı oluyor. Birçok kriter birçok il için görmezden gelinirken Elazığ yıllardır ama yıllardır yok sayılıyor.

Şehrimizin bir kez daha yok sayılmasına izin vermemiz ve buna razı olmamız mümkün değildir. Bu hususta şehrimizin tüm dinamiklerine çağrı yaparak bir kez daha gerekli güç birliğini oluşturması gerektiğini ifade ediyorum. Tıpkı yatırım alanları konusunda olduğu gibi bu konuda da sonuç alana kadar geri adım atmayacağımızı kamuoyuna tüm samimiyetimle iletiyorum."