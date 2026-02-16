Haberler

CHP'li Erol'dan, Elazığ'ın, Kültür Yolu Festivali Düzenlenecek İller Arasına Dahil Edilmemesine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne Elazığ'ın dahil edilmemesini eleştirerek, şehrin kendine ait kültürel zenginliğin göz ardı edilmesine karşı mücadele edeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın, Kültür Yolu Festivali düzenlenecek iller arasına dahil edilmemesinin eleştirerek, "Şehrimizin bir kez daha yok sayılmasına izin vermemiz ve buna razı olmamız mümkün değildir. Bu hususta şehrimizin tüm dinamiklerine çağrı yaparak bir kez daha gerekli güç birliğini oluşturması gerektiğini ifade ediyorum. Tıpkı yatırım alanları konusunda olduğu gibi bu konuda da sonuç alana kadar geri adım atmayacağımızı kamuoyuna tüm samimiyetimle iletiyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2026 yılında 26 şehri kapsayacak Kültür Yolu Festivali etkinliğine dahil edilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

Erol, "Elazığ'ın kadim kültürünü kelimelerle anlatmak ne kadar zor ise bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen devasa bir etkinliğe yıllardır Elazığ'ımızın dahil edilmemesini anlamak bir o kadar zordur" ifadelerini kullandı.

Binlerce yıl boyunca birçok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bu topraklarda, bu birikimle oluşan kadim bir kültürün ev sahibi olan Elazığ'ın, Harput'tan Palu'ya, Keban'dan Baskile'e her mahallesinden, her ilçesine kadar kültür denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Bu durum ve yok sayılma anlayışı artık tahammül sınırlarımızı aşmıştır"

"Onlarca yıldır yapılan hatalar nedeniyle şehrimizin bu konuda ne yazık ki istenilen seviyeye gelememesini acı reçetesi yine Elazığ ve Elazığ halkına kesilmekte, şehrimizin tanıtımı için büyük bir fırsatı barından Kültür Yolu Festivallerinde Elazığ yıllardır yok sayılmaktadır.  Elazığ'ın çevresindeki illerin tamamı bakanlık tarafından düzenlenen bu tarz etkinliklerle ciddi bir yol alırken şehrimiz ne yazık ki kadim kültürü ve musikisi ile baş başa bırakılmaktadır. Bu durum ve yok sayılma anlayışı artık tahammül sınırlarımızı aşmıştır. Şehrimizin en temel hakkı olan konularda, en fazla kriterleri karşılayan şehir olmasına rağmen yok sayılması artık tüm iyi niyet karinelerini ne yazık ki tüketmiştir."

Elazığ, sadece Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından değil, birçok konuda yıllardır sistematik bir yok sayılma anlayışıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bizlerin de bu durum karşısında susması ve basit gerekçelerle 'demek ki nedeni varmış' deyip iç çekerek diğer şehirlerin ilerleyişini izleyeceğimiz sanılıyorsa bu büyük bir yanılgıyı içerir.  'Elazığ büyükşehir değil' denilerek kültür yolu festivali dışına itiliyor, 'Elazığ küçük şehir değil denilerek'  Bir Anadolu Şenliği festivali dışına itiliyor, Elazığ İç Anadolu Bölgesinde değil, deniliyor yatırım alanı dışına itiliyor. Sonra bir bakıyoruz ki büyük şehir olmayan kentler Kültür yolu festivaline dahil ediliyor. Bir bakıyoruz İç Anadolu Bölgesinde olmayan iller yatırım alanı oluyor. Birçok kriter birçok il için görmezden gelinirken Elazığ yıllardır ama yıllardır yok sayılıyor.

"Sonuç alana kadar geri adım atmayacağız"

Şehrimizin bir kez daha yok sayılmasına izin vermemiz ve buna razı olmamız mümkün değildir. Bu hususta şehrimizin tüm dinamiklerine çağrı yaparak bir kez daha gerekli güç birliğini oluşturması gerektiğini ifade ediyorum. Tıpkı yatırım alanları konusunda olduğu gibi bu konuda da sonuç alana kadar geri adım atmayacağımızı kamuoyuna tüm samimiyetimle iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Tam 17 kişi! Gözaltındaki sapkınlar için karar verildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti