Üç gündür kayıptı, çalılık alanda ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üç gündür haber alınamayan 33 yaşındaki Göksel Gedikli, çalılık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ailesi tarafından cumartesi günü hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Göksel Gedikli'den uzun süredir haber alınamıyordu. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sürerken, Gedikli Gemiciler Mahallesi'nde bulunan çalılık bir alanda vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cenazeyi otopsi yapılmak üzere morga kaldırdı.

Göksel Gedikli'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı