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Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...

Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
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Kadıköy'deki evinde 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesine ulaşılan acılı anne Nuriye İrtem, kızının o gece aşırı alkollü olduğunu, ağır antidepresan ilaçlar kullandığını ve onu kendi elleriyle yatağına yatırdığını söyledi.

  • Ece İrtem, doğum günü kutlamasının ardından antidepresan ilacı içtikten sonra alkollü halde yatağa yatırıldı.
  • Annesi Nuriye İrtem, sabah kızını odasında ağzından kötü sıvı gelir halde buldu.
  • Ece İrtem'in cenazesi, daha önce açıklanan İzmir yerine Kuşadası'nda toprağa verilecek.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı Ece İrtem'in doğum gününden sadece bir gün sonra gelen ani vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Soruşturma devam ederken, Show TV’de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Acılı annenin ifadesi, trajik gecenin perde arkasını araladı.

"PASTA KESİP EĞLENDİK, EVE DÖNDÜK"

Anne Nuriye İrtem, kızının hayatını kaybettiği doğum günü gecesini kronolojik olarak şu sözlerle anlattı:

"Saat 17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."

KAHVALTIYA ÇAĞIRDIĞINDA ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI

Kızının sabah uyanmaması üzerine odasına girdiğini belirten acılı anne, karşılaştığı kahreden manzarayı şu sözlerle ifade etti:

"Sabah kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ, KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Daha önce memleketi İzmir’de defnedileceği açıklanan Ece İrtem'in cenaze törenine ilişkin detaylar da netleşti. Yapılan son planlamaya göre genç oyuncu, yarın (Çarşamba günü) Kuşadası'nda düzenlenecek olan dini törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbilen bilir:

fakirin psikoloji zaten normal değil zengindede farklı değil.biraz dine diyanete dönmek lazım

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Haber YorumlarıFrida Kahlo:

Alkol ve benzeri maddeler şeytan işi birer pislik. Maide 90. Annesi ve Geride kalanlara sabırlar, baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir hadise

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