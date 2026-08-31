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Elazığ'da Bisiklet Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Elazığ'da Bisiklet Kazası: 3 Çocuk Yaralandı
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- Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Y.K'nin kullandığı 23 AJ 035 plakalı otomobil, Ulukent Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta, yola çıkan bisiklete çarptı.

Kazada bisikletteki 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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